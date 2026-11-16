Переселенцям дадуть гроші на житло: фінансування ваучерів відновлять до кінця року

До кінця 2026 року в Україні планують профінансувати ще близько 1000 житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях. На програму очікують перший транш у розмірі 2 млрд гривень від Банку розвитку Ради Європи.

Про це повідомив голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту ВПО Павло Фролов.

За його словами, після багатомісячної паузи в реалізації програми з'явилися позитивні зрушення. У Міністерстві розвитку громад та територій очікують отримати фінансування від Банку розвитку Ради Європи до кінця поточного року.

Наразі на отримання житлових ваучерів подали заявки понад 49 тисяч переселенців. Комісії погодили більше ніж 41 тисячу заяв, однак ці люди ще очікують на фінансування. Тим часом 3301 родина ВПО вже придбала житло за цією програмою.

Переселенці можуть самостійно перевірити своє місце в черзі на отримання коштів. Для цього потрібно зателефонувати до Урядового контактного центру за номером 1545 та повідомити оператору номер житлового ваучера із застосунку "Дія".

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Також Павло Фролов повідомив про плани фінансування програми у 2027 році. У бюджетному запиті передбачено 10,1 млрд гривень, з яких 8 млрд гривень мають надійти з внутрішніх ресурсів, а ще 2,1 млрд гривень — у вигляді кредиту від Банку розвитку Ради Європи.

За попередніми розрахунками, цих коштів вистачить приблизно на 5000 житлових ваучерів. Водночас наявного фінансування недостатньо, щоб задовольнити потреби всіх заявників. Серед подальших завдань уряду — залучення додаткової допомоги міжнародних партнерів і розширення програми на всі категорії внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, студент, який офіційно працевлаштований, може й надалі отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника — наявність заробітку не позбавляє його цього права. У Пенсійному фонді уточнили, що для призначення та збереження виплати враховують лише два критерії — форму навчання та вік одержувача.

Крім того, уряд запровадив додаткові щомісячні виплати фахівцям, які беруть безпосередню участь у відновленні пошкоджених російськими атаками об'єктів енергетики, житлово-комунального господарства та залізничної інфраструктури.