Кабмин разрешил отсрочку, но не для всех: каким предприятиям можно будет работать без укрытия

Отсрочка по уплате задолженности распространяется не на всех предпринимателей: сроки зависят от того, приступил ли бизнес к обустройству укрытия.

Кабмин отложил введение требования об обязательном обустройстве укрытий для предприятий, желающих работать во время "желтого" уровня воздушной тревоги. Впрочем, такая отсрочка распространяется не на всех: сроки зависят от того, приступил ли бизнес к обустройству укрытия, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Кто может получить отсрочку

Как рассказал Железняк, воспользоваться отсрочкой смогут только те, кто выполнит установленные условия. Сроки работы бизнеса без готового укрытия будут зависеть от этапа подготовки:

До 4 апреля 2027 года смогут работать предприятия, которые до 4 декабря 2026 года документально подтвердят начало обустройства укрытия.

До 4 июня 2027 года отсрочку получат те, кто строит укрытия в соответствии с утвержденным проектом.

С 5 декабря 2026 года остальные предприятия во время "желтого" уровня тревоги должны приостанавливать работу.

Видео дня

По словам народного депутата, новые требования могут создавать препятствия для малого и среднего бизнеса. Он отмечает, что предпринимателям придется собирать шесть документов, но ни один из них не выдается государством.

Малый бизнес может пострадать из-за новых правил

По оценке Железняка, эти требования могут создать проблемы для небольших заведений, не имеющих собственных подвалов или других помещений для обустройства укрытий.

Он привёл в пример кафе в Киеве: согласно графику воздушных тревог в октябре такое заведение без подвала должно было бы не работать около 38 часов в месяц — а это примерно четыре рабочих дня.

Железняк отмечает, что большая часть украинского бизнеса — это небольшие кафе, бары на первых этажах жилых домов, продуктовые магазины и парикмахерские. Они обеспечивают работой владельцев, их семьи и нескольких наемных работников. Более того, из-за экономического кризиса и проблем с электроэнергией малые предприятия зачастую едва удерживаются на плаву без убытков.

"Как вы себе представляете, что они строят укрытия? В лучшем случае в их доме есть подвал, куда не заходят даже местные жители. В худшем — только подземный переход или метро. И разве это не вопрос к бизнесу: почему на пятом году полномасштабной войны наши города до сих пор не обеспечены адекватными укрытиями?", — говорит народный депутат.

В то же время Железняв считает, что проблему нужно решать не путем переноса сроков, а путем изменения самого постановления. По его мнению, предприниматели должны самостоятельно принимать решения относительно безопасности своей работы, особенно если государство не оказывает им необходимой поддержки.

Что предусматривает постановление правительства

В сентябре Кабмин принял постановления КМУ № 1092 и № 1128, которые предусматривают, что бизнес сможет продолжать работу во время "желтого" уровня воздушной угрозы (дроновой) при условии соблюдения требований безопасности. Среди требований безопасности — наличие укрытия или оборудованного безопасного пространства, которое можно обустроить непосредственно в здании.

Украинские предприятия, у которых пока нет укрытий, должны были обустроить их до 4 декабря 2026 года. До этого срока предприятия могут продолжать работу во время "желтой тревоги" по согласованию с трудовым коллективом.

Напомним, что Фокус сообщал, что Кабинет министров Украины утвердил новые правила использования укрытий в учебных заведениях, которые должны обеспечить безопасность детей во время воздушных тревог.

Кроме того, мы писали, что в случае полного отключения электроэнергии киевское метро будет функционировать в качестве укрытия, а в критической ситуации движение поездов и эскалаторов может быть временно приостановлено.