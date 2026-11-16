Уряд дозволив відстрочку, але не для всіх: якому бізнесу можна буде працювати без укриття

Відстрочка вимоги розповсюджується не на всіх підприємців: терміни залежать від того, чи розпочав бізнес облаштування укриття.

Кабмін відклав запровадження вимоги про обов'язкове укриття для підприємств, які хочуть працювати під час "жовтого" рівня повітряної тривоги. Втім, таке відтермінування розповсюджується не на всіх: терміни залежать від того, чи розпочав бізнес облаштування укриття, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Хто зможе отримати відстрочку

Як розповів Железняк,скористатися відстрочкою зможуть лише ті, хто виконає визначені умови. Терміни роботи бізнесу без завершеного укриття залежатимуть від етапу підготовки:

до 4 квітня 2027 року зможуть працювати підприємства, які до 4 грудня 2026 року документально підтвердять початок облаштування укриття.

До 4 червня 2027 року відстрочку отримають ті, хто будує укриття відповідно до затвердженого проєкту.

З 5 грудня 2026 року решта підприємств під час "жовтого" рівня тривоги мають припиняти роботу.

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За словами нардепа, нові вимоги можуть створювати перепони для малого та середнього бізнесу. Він каже, що підприємцям доведеться збирати шість документів, але жоден із них не видає держава.

Малий бізнес може постраждати через нові правила

За оцінкою Железняка, вимоги можуть створити проблеми для невеликих закладів, які не мають власних підвалів чи інших приміщень для облаштування укриттів.

Він навів приклад кав'ярень у Києві: за графіком повітряних тривог у жовтні такий заклад без підвалу мав би не працювати близько 38 годин на місяць — а це приблизно чотири робочі дні.

Железняк наголошує, що велика частина українського бізнесу – це невеликі кав'ярні, бари на перших поверхах житлових будинків, продуктові магазини та перукарні. Вони дають роботу власникам, їхнім родининам та кільком найманим працівникам. Ба більше, через економічну кризу й пробелеми із електроенергією малі бізнеси часто ледве працюють без збитків.

"Як ви уявляєте собі, щоб вони будували укриття? У кращому випадку в їхньому будинку є підвал. Куди не ходять навіть місцеві мешканці. В гіршому – лише підземний перехід або метро. І це хіба питання до бізнесу, чому на п’ятому році повномасштабної війни наші міста досі не забезпечені адекватними укриттями?", – каже нардеп.

Водночас Железняв вважає, що проблему потрібно вирішувати не перенесенням дедлайнів, а зміною самої постанови. на його думку, підприємці мають самостійно ухвалювати рішення щодо безпеки своєї роботи, особливо якщо держава не надає їм необхідної підтримки.

Що передбачає постанова уряду

У вересні Кабмін ухвалив постанови КМУ № 1092 та № 1128, які передбачають, що бізнес матиме можливість продовжувати роботу під час жовтого рівня повітряної загрози (дронової) за умови дотримання вимог безпеки. Серед вимог безпеки — мати укриття або обладнаний безпечний простір, який можна облаштувати безпосередньо в будівлі.

Український бізнес який поки що не має укриття, мав облаштувати його до 4 грудня 2026 року. До цього терміну підприємства можуть продовжувати роботу під час жовтої тривоги за погодженням із трудовим колективом.

Нагадаємо, Фокус писав, що Кабінет Міністрів України затвердив нові правила використання укриттів у навчальних закладах, які мають гарантувати безпеку дітей під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у випадку повного блекауту київське метро працюватиме як укриття, а в критичній ситуації рух поїздів та ескалаторів можуть тимчасово призупинити.