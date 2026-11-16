Удар по пищевому предприятию в Кировоградской области: какие последствия и есть ли пострадавшие

Двое человек получили ранения в результате российского удара 16 ноября по предприятию пищевой промышленности в Александрийском районе Кировоградской области. Какой именно объект пострадал – названо не было.

В результате нападения на предприятие пищевой промышленности в Александрийском районе Кировоградской области ранения получили два человека. Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Под вражеской атакой — одно из пищевых предприятий в Александрийском районе. На данный момент известно о двух пострадавших", — написал глава ОГА Андрей Райкович.

Масштабы разрушений и состояние пострадавших в настоящее время уточняются. Какой именно объект был повреждён — на момент публикации официально не сообщалось.

Ранее сообщалось, что "Королевский вкус" — один из крупных производителей бакалейной продукции, соусов и растительных масел — объявил о приостановке производства. В качестве причин назвали проблемы с электроснабжением и военные угрозы, предупредив, что это может сказаться на наличии отдельных товаров в магазинах.

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Предприятие расположено во Власовке, которая входит в состав Александрийского района — того самого, где произошло нападение.

Также ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на предприятии пищевой промышленности в Днепре после российской атаки. По предварительным данным местных СМИ, под удар попал завод, где производят подсолнечное масло "Олейна", однако официального подтверждения этому пока нет.

Кроме того, работу приостановили ещё два украинских производителя масла. Компания "Дельта Вилмар Украина" остановила все свои мощности, в частности маслоэкстракционный завод в Одесской области, а днепровский завод "Потоки" прекратил закупку и переработку семян подсолнечника.