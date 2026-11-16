Удар по харчовому підприємству на Кіровоградщині: які наслідки атаки та чи є постраждалі

Двоє людей дістали поранення через російський удар 16 листопада по підприємству харчової промисловості в Олександрійському районі на Кіровоградщині. Який саме обʼєкт постраждав – названо не було.

Поранення дістали двоє людей унаслідок атаки на підприємство харчової промисловості в Олександрійському районі Кіровоградщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Під ворожою атакою — одне з харчових підприємств в Олександрійському районі. Станом на зараз відомо про двох травмованих", – написав начальник ОВА Андрій Райкович.

Масштаби руйнувань і стан постраждалих наразі уточнюють. Який саме обʼєкт було пошкоджено – станом на момент публікації офіційно названо не було.

Раніше повідомлялося, що "Королівський смак" – один із великих виробників бакалійної продукції, соусів і рослинних олій, оголосив про зупинку виробництва. Причинами там назвали проблеми з електропостачанням і воєнні загрози, застерігши, що це може позначитися на наявності окремих товарів у магазинах.

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Підприємство базується у Власівці, яка входить до Олександрійського району – того самого, де сталася атака.

Також раніше повідомлялося, що пожежа спалахнула на підприємстві харчової промисловості в Дніпрі після російської атаки. За попередніми даними місцевих медіа, під удар потрапив завод, де виготовляють соняшникову олію "Олейна", проте офіційного підтвердження цьому поки немає.

Крім цього, роботу зупинили ще два українські виробники олії. Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила всі свої потужності, зокрема олійноекстракційний завод на Одещині, а дніпровський завод "Потоки" припинив закупівлю та переробку насіння соняшнику.