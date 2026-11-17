В Киеве уже начались работы по строительству резервных переправ. На одних объектах продолжается подготовка, на других уже ведутся практические работы.

Дополнительно закупать конструкции, используемые для строительства резервных переправ через Днепр в Киеве, за государственные средства не придется. Украина уже получила от Европейского Союза, Японии и США часть конструкций, сообщил в комментарии "Укринформу" заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Часть конструкций уже передали партнеры

Крейденко рассказал, что мостовые конструкции Украина получила от государств-партнеров в рамках технической помощи.

"Эти легкомонтируемые комбинированные мосты уже имеются в наличии в Украине, на них не придется дополнительно тратить средства", — отметил депутат.

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Он также сообщил, что в Киеве уже начались работы по строительству резервных переправ. На одних объектах продолжается подготовка, на других уже ведутся практические работы. Два мостовых перехода планируется построить до конца февраля.

Кроме того, по словам Крейденко, важно не только построить переправы, но и организовать удобное сообщение с ними. Для этого прокладывают подъездные дороги, чтобы избежать скопления автомобилей после пересечения Днепра.

По словам народного депутата, на строительство подъездных путей и монтаж конструкций было выделено 2,2 млрд грн. Из этой суммы 1 млрд грн поступил из бюджета Киева, еще 1,2 млрд грн — из резервного фонда Кабинета министров.

Резервные переправы не смогут полностью заменить основные мосты

Крейденко рассказал, что альтернативные маршруты необходимы из-за российских ударов по мостам. Впрочем, новые переправы не смогут полностью заменить существующие мосты, а лишь частично помогут обеспечить движение между берегами Днепра.

"600 тысяч транспортных средств в день пересекают границу, и важно, чтобы у нас были альтернативы… Мы понимаем, что шесть мостов невозможно заменить даже двумя или более переправами", — подчеркнул Крейденко.

Места строительства резервных переправ депутат не назвал из соображений безопасности. Он рассказал, что места возведения резервных переправ определяют военные. Они учитывают рельеф местности, течение реки, а также возможности обороны и противовоздушной защиты.

Можно ли построить туннель под Днепром

Кроме того, Крейденко прокомментировал возможность строительства туннеля под Днепром. Он считает, что в условиях военного положения реализовать такой проект невозможно из-за нехватки средств.

"Понятно, что хотелось бы иметь такой туннель, который с точки зрения безопасности был бы более эффективным, чем комбинированные мосты или паромные мосты и переправы, но мы должны исходить из реальности. Если бы Евросоюз или другие государства профинансировали эти миллиарды долларов для того, чтобы мы построили эти туннели, то, безусловно, об этом можно было бы говорить", – пояснил депутат.

Он пояснил, что даже при наличии финансирования строительство туннеля могло бы занять два-три года. Помимо самого строительства, необходимо обустроить объект и интегрировать его в транспортную сеть столицы.

Напомним, что, как сообщал Фокус, 17 ноября в Киеве в результате вражеской атаки были повреждены Северный и Южный мосты.

Из-за ночной баллистической атаки со стороны россиян в Киеве временно перекрыли движение транспорта через Северный и Южный мосты. В результате обстрела были повреждены наземные объекты инфраструктуры столичной метрополитена.

В настоящее время специалисты проводят обследование сооружений, чтобы определить масштабы разрушений и выяснить, когда можно будет возобновить движение транспорта.