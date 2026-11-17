В Украине запущена программа льготного кредитования крупного бизнеса: предприятия смогут привлекать до 1 млрд грн на восстановление поврежденных производственных мощностей. Государство будет компенсировать 5,5 процентных пункта годовой ставки, чтобы удешевить кредиты для компаний, работающих в условиях военных рисков.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в ходе ежегодного общего собрания Европейской бизнес-ассоциации 17 ноября, пишет NV Бизнес. По его словам, правительство не может полностью компенсировать из государственного бюджета разрушение крупных промышленных объектов, поэтому делает ставку на удешевление кредитов.

"Мы не предоставляем "5–7–9%", но взимаем 5,5% от рыночной стоимости и выдаем наличными до 1 млрд грн. И эта программа уже запущена", — пояснил Корецкий.

Максимальный объем кредита в рамках программы составляет 1 млрд грн на одного заемщика с учетом связанных компаний. Минимальная сумма — 100 млн грн. Для проектов, реализуемых на территориях возможных или активных боевых действий, этот порог снижен до 30 млн грн.

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Государство будет компенсировать фиксированные 5,5 процентных пункта годовых от базовой ставки банка. Важно, что это не конечная ставка кредита для предприятия: компания будет оплачивать остальную часть процентов самостоятельно. Базовая ставка банка, от которой рассчитывается компенсация, не может превышать 18% годовых.

Например, если банк установит базовую ставку на уровне 18 %, то после компенсации государством 5,5 процентных пунктов финансовая нагрузка на заемщика составит 12,5 % годовых. Фактические условия будут зависеть от параметров кредита и предложения банка.

На что можно потратить кредитные средства

Программа охватывает не только восстановление разрушенных производственных объектов. После расширения государственного механизма предприятия могут привлекать финансирование по нескольким направлениям:

восстановление поврежденной топливной инфраструктуры;

восстановление складов и логистических объектов;

модернизация предприятий перерабатывающей промышленности;

пополнение оборотного капитала оптовых и розничных компаний, в частности для восстановления утраченных товарных запасов.

Механизм будет реализовываться через Национальное агентство развития и уполномоченные банки. Финансирование будет предоставляться на конкурсной основе, поэтому установленный лимит в 1 млрд грн не означает, что каждая компания автоматически получит такую сумму.

Чем новая программа отличается от "5-7-9%"

Отдельный механизм для крупного бизнеса работает не так, как классическая программа "Доступные кредиты 5–7–9%". В данном случае государство не устанавливает для всех заемщиков единую льготную ставку, а компенсирует определенную часть базовой ставки банка.

Параллельно с этим правительство продолжает финансировать программу "5-7-9%", которой пользуются преимущественно малые и средние предприятия. По словам Корецкого, предусмотренных на 2026 год 18 млрд грн для компенсации процентов уже недостаточно из-за высокого спроса. Поэтому Минфин ищет дополнительные 4 млрд грн.

С начала 2026 года предприниматели привлекли в рамках программы "5-7-9%" 137 млрд грн. Из этой суммы 47 млрд грн было направлено в прифронтовые регионы с высокими военными рисками. Всего за время действия программы банки выдали бизнесу 500 млрд грн кредитов.

Какую ещё поддержку готовит правительство для предприятий

Кредитование — лишь одно из направлений государственной поддержки бизнеса, сообщили в Кабмине. В бюджете на 2027 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн на гранты и индустриальные парки. Всего на доступное кредитование и гарантии планируется направить 29 млрд грн.

По словам Корецкого, в этом году индустриальные парки уже привлекли 45 млрд грн инвестиций, а предприниматели получили 1,5 тыс. грантов на сумму свыше 8 млрд грн.

Кроме того, правительство рассматривает возможность создания фонда страхования военных рисков. Его запуск запланирован на 2027 год. Этот механизм должен дополнить кредитование: займы предоставят бизнесу ресурсы для восстановления и работы, а страхование поможет снизить финансовые последствия возможных новых атак.

Как ранее писал Фокус, для предприятий в прифронтовых регионах действуют отдельные механизмы поддержки: в частности, кредиты на восстановление поврежденного имущества под 0,1% годовых в течение первых двух лет, а также гранты и компенсации за страхование военных рисков.

Кроме того, Фокус сообщал, что премьер-министр призвал украинские компании подготовить альтернативные производственные площадки и планы работы на случай новых российских ударов. По его словам, ущерб, нанесенный украинской экономике в результате атак, уже превысил 7,7 млрд долларов.