В Україні запрацювала програма пільгового кредитування великого бізнесу: підприємства зможуть залучати до 1 млрд грн на відновлення пошкоджених потужностей. Держава компенсуватиме 5,5 відсоткового пункту річної ставки, щоб здешевити позики для компаній, які працюють в умовах воєнних ризиків.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час щорічних загальних зборів Європейської Бізнес Асоціації 17 листопада, пише NV Бізнес. За його словами, уряд не може повністю компенсувати з державного бюджету руйнування великих промислових об'єктів, тому робить ставку на здешевлення кредитів.

"Ми не даємо "5-7-9%", але знімаємо 5,5% від ринкової вартості і видаємо в руки до 1 млрд грн. І ця програма вже розпочалася", — пояснив Корецький.

Максимальний обсяг кредиту за програмою становить 1 млрд грн на одного позичальника з урахуванням пов'язаних компаній. Мінімальна сума — 100 млн грн. Для проєктів, які реалізують на територіях можливих або активних бойових дій, цей поріг знижено до 30 млн грн.

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Держава компенсуватиме фіксовані 5,5 відсоткового пункту річних від базової ставки банку. Важливо, що це не кінцева ставка кредиту для підприємства: компанія сплачуватиме решту відсотків самостійно. Базова ставка банку, від якої розраховують компенсацію, не може перевищувати 18% річних.

Наприклад, якщо банк встановить базову ставку на рівні 18%, після компенсації державою 5,5 відсоткового пункту фінансове навантаження на позичальника становитиме 12,5% річних. Фактичні умови залежатимуть від параметрів кредиту та банківської пропозиції.

На що можна витратити кредитні кошти

Програма охоплює не лише відновлення зруйнованих виробничих об'єктів. Після розширення урядового механізму підприємства можуть залучати фінансування за кількома напрямами:

відбудова пошкодженої паливної інфраструктури;

відновлення складів і логістичних об'єктів;

модернізація підприємств переробної промисловості;

поповнення оборотного капіталу гуртових і роздрібних компаній, зокрема для відновлення втрачених товарних запасів.

Механізм реалізують через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Фінансування надаватимуть на конкурсній основі, тому встановлений ліміт у 1 млрд грн не означає, що кожна компанія автоматично отримає таку суму.

Чим нова програма відрізняється від "5-7-9%"

Окремий механізм для великого бізнесу працює не як класична програма "Доступні кредити 5-7-9%". У цьому випадку держава не встановлює для всіх позичальників єдину пільгову ставку, а компенсує визначену частину базової ставки банку.

Паралельно уряд продовжує фінансувати програму "5-7-9%", якою користуються переважно малі та середні підприємства. За словами Корецького, передбачених на 2026 рік 18 млрд грн для компенсації відсотків уже недостатньо через високий попит. Тому Мінфін шукає додаткові 4 млрд грн.

Від початку 2026 року підприємці залучили за програмою "5-7-9%" 137 млрд грн. З цієї суми 47 млрд грн спрямували до прифронтових регіонів із високими воєнними ризиками. Загалом за весь час дії програми банки видали бізнесу 500 млрд грн кредитів.

Яку ще підтримку готує уряд для підприємств

Кредитування — лише один із напрямів державної підтримки бізнесу, повідомили в Кабміні. У бюджеті на 2027 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн на гранти та індустріальні парки. Загалом на доступне кредитування й гарантії планують спрямувати 29 млрд грн.

За словами Корецького, цього року індустріальні парки вже залучили 45 млрд грн інвестицій, а підприємці отримали 1,5 тис. грантів на понад 8 млрд грн.

Крім того, уряд опрацьовує створення фонду страхування воєнних ризиків. Його запуск планують у 2027 році. Цей механізм має доповнити кредитування: позики даватимуть бізнесу ресурс на відновлення та роботу, а страхування допоможе зменшити фінансові наслідки можливих нових атак.

Як раніше писав Фокус, для підприємств у прифронтових регіонах діють окремі механізми підтримки: зокрема, кредити на відновлення пошкодженого майна під 0,1% річних протягом перших двох років, а також гранти й компенсації за страхування воєнних ризиків.

Також Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр закликав українські компанії готувати альтернативні виробничі майданчики та плани роботи на випадок нових російських ударів. За його словами, збитки української економіки від атак уже перевищили 7,7 млрд доларів.