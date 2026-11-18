В среду, 18 ноября, в некоторых областях Украины в течение всего дня будут действовать отключения электроэнергии. Электроснабжение будет отключаться для всех категорий потребителей в одну-три очереди.

Для промышленных потребителей в среду будут действовать графики ограничения мощности. Причиной тому являются последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Энергетики продолжают круглосуточно работать над восстановлением электроснабжения в домах украинцев. В то же время в компании предупредили, что ситуация в энергосистеме в течение суток может меняться, и призывают следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго.

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 18 ноября

В столице в течение среды будут действовать стабилизационные графики отключений. Точные данные о графиках в Киеве можно узнать через чат-бот, на сайте ДТЭК по конкретным адресам и в мобильном приложении "Киев Цифровой". Также полные графики для всех потребителей в столице публикуют местные Telegram-каналы.

Видео дня

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 18 ноября для групп с 1 по 29 Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 18 ноября для групп с 30 по 60 Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 18 ноября

В Киевской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" также будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Точную информацию об отключениях по конкретным адресам можно узнать на сайте ДТЭК.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 18 ноября для 1–6 очередей Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области на 18 ноября

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области в среду будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 16:00 в объеме 2,5 очереди;

с 16:00 до 22:00 в объеме 3 очереди;

с 22:00 до 23:59 в объеме 2,5 очереди.

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области 18 ноября Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Черкасской области на 18 ноября

В Черкасской области 18 ноября будут введены графики почасовых отключений. В АО "Черкассыоблэнерго" сообщили, что для части потребителей Уманского района будут действовать отдельные временные индивидуальные графики.

В Черкасской области будут действовать следующие графики (за исключением потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского, Монастырищенского и Христиновского филиалов):

1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00;

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 21:00;

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;

2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

4.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00;

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00;

5.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00;

6.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00.

Временные индивидуальные графики отключений электроэнергии для потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского, Монастырищенского и Христиновского филиалов. Электроэнергию для этих потребителей будут отключать в следующее время:

1.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

2.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

3.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

4.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

5.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

6.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00.

Графики отключений электроэнергии в Кировоградской области на 18 ноября

Вечером 17 ноября по распоряжению НЭК "Укрэнерго" были изменены графики отключений в Кировоградской области на среду. На официальном сайте "Кировоградоблэнерго" были опубликованы следующие графики:

Очередь 1.1: 08–10, 16–18, 20–22;

Очередь 1.2: 08–10, 16–18, 20–22;

Смена 2.1: 00–02, 08–10, 12–14, 16–18, 20–22;

Смена 2.2: 00–02, 08–10, 12–14, 20–22;

Смена 3.1: 04–06, 12–14, 16–18, 20–22;

Смена 3.2: 04–06, 12–14, 16–18;

Смена 4.1: 06–08, 10–12, 18–20, 22–24;

Очередь 4.2: 06–08, 10–12, 14–16, 18–20;

Очередь 5.1: 02–04, 10–12, 14–16, 18–20;

Серия 5.2: 02–04, 10–12, 14–16, 22–24;

Очередь 6.1: 06–08, 14–16, 18–20, 22–24;

Очередь 6.2: 06–08, 14–16, 18–20, 22–24;

Очередь 6.2: 14–16, 22–24.

Графики отключений электроэнергии в Николаевской области на 18 ноября

Графики отключений электроэнергии для Николаевской области были обнародованы в АО "Николаевоблэнерго":

1.1 — 05:30 — 08:00;

1.2 — 05:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;

2.1 — 13:30 — 15:00; 22:00 — 00:00;

2.2 — 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.1 — 13:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.2 — 18:30 — 22:00;

4.1 — 08:00 — 11:30;

4.2 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

5.1 — 11:30 — 15:00;

5.2 — 15:00 — 18:30;

6.1 — 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

6.2 — 18:30 — 22:00.

Графики отключений электроэнергии в Одесской области на 18 ноября

В среду в Одесской области будут действовать следующие графики отключений электроэнергии:

Группа 1.1 — 06:00–07:30, 14:00–18:00;

Группа 1.2 — 06:00–07:30, 14:00–18:00;

Группа 2.1, 2.2 — 14:00–18:00;

Группа 3.1, 3.2 — 07:00–11:00, 17:30–21:30;

Группа 4.1, 4.2 — 17:30–21:30;

Группа 5.1, 5.2 — 21:00–00:00;

Группа 6.1, 6.2 — 10:30–14:30, 21:00–22:30.

Графики отключений электроэнергии в Сумской области на 18 ноября

В Сумской области в среду будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, указанными командой из НЭК "Укрэнерго", сообщили в АО "Сумыоблэнерго".

Графики почасовых отключений электроэнергии в Сумской области 18 ноября Фото: Суммыоблэнерго

Графики отключений электроэнергии в Харьковской области на 18 ноября

В Харьковской области в среду будут действовать следующие графики почасовых отключений:

1.1 05:30–09:00; 16:00–19:30;

1.2 05:30–09:00; 16:00–19:30; 23:00–24:00;

2.1 05:30–09:00; 12:30–19:30;

2.2 05:30–09:00; 16:00–19:30;

3.1 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00;

3.2 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00;

4.1 00:00–02:00; 05:30–12:30; 19:30–23:00;

4.2 00:00–02:00; 09:00–12:30; 19:30–23:00;

5.1 02:00–05:30; 12:30–16:00; 19:30–24:00;

5.2 02:00–05:30; 12:30–16:00; 19:30–24:00;

6.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 23:00–24:00;

6.2 02:00–05:30; 12:30–16:00; 23:00–24:00.

Графики отключений электроэнергии в Хмельницкой области на 18 ноября

АО "Хмельницкоблэнерго" обнародовало следующие графики отключений для Хмельницкой области на среду:

Смена 1.1 — 06:00–10:00; 14:00–18:00;

Смена 1.2 — 14:00–18:00;

Смена 2.1 — 22:00–24:00;

Смена 2.2 — 10:00–14:00; 18:00–22:00;

Смена 3.1 — 22:00–24:00;

Смена 3.2 — 18:00–22:00;

Смена 4.1 — 06:00–10:00;

Смена 4.2 — 18:00–22:00;

Смена 5.1 — 14:00–18:00;

Смена 5.2 — 14:00–18:00;

Смена 6.1 — 10:00–14:00;

Смена 6.2 — 18:00–22:00.

Графики отключений электроэнергии в Черновицкой области на 18 ноября

На Буковине также в течение суток будут отключать электроэнергию, сообщили в "Черновцыоблэнерго". В среднем в течение суток отключения будут длиться до двух часов.

Графики отключений электроэнергии в Черновицкой области на 18 ноября Фото: Черновцыоблэнерго/Facebook

В то же время энергетики призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию.

Напомним, недавно энергетический эксперт Станислав Игнатьев на YouTube-канале "Суперпозиция" предсказал, когда в Киеве улучшится ситуация с электроснабжением.

Кроме того, ранее в Верховной Раде предупредили о сложной зиме: графики и аварийные отключения будут действовать круглосуточно.