У середу, 18 листопада, у частині областей України упродовж всієї діятимуть відключення електроенергії. Світло відключатимуть усім категоріям споживачів обсягом від однієї до трьох черг.

Для промислових споживачів у середу діятимуть графіки обмеження потужності. Причиною є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак по об'єктах енергетичної інфраструктури України, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Енергетики продовжують цілодобово працювати над відновленням постачання світла в оселі українців. Водночас у компанії попередили, що ситуація в енергосистемі упродовж доби може змінюватися, і закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго.

Графіки відключень світла у Києві на 18 листопада

У столиці упродовж середи діятимуть стабілізаційні графіки відключень. Точні дані щодо графіків у Києві можна дізнатися через чат-бот, на сайті ДТЕК за конкретними адресами, і в мобільному застосунку "Київ Цифровий". Також повні графіки для всіх споживачів у столиці публікують місцеві Telegram-канали.

Видео дня

Графіки відключень світла для Києва на 18 листопада з 1 по 29 групи Фото: Скрін

Графіки відключень світла для Києва на 18 листопада з 30 по 60 групи Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Київській області на 18 листопада

У Київській області за наказом НЕК "Укренерго" також діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Дізнатися точну інформацію про відключення за конкретними адресами можна на сайті ДТЕК.

Графіки відключень світла у Київській області на 18 листопада для 1-6 черг Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Полтавській області на 18 листопада

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у середу діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 по 16:00 в обсязі 2.5 черги;

з 16:00 по 22:00 в обсязі 3 черги;

з 22:00 по 23:59 в обсязі 2.5 черги.

Графіки відключень світла у Полтавській області 18 листопада Фото: Скрін

Графіки відключень світла у Черкаській області на 18 листопада

У Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень 18 листопада. В АТ "Черкасиобленерго" повідомили, що для частини споживачів Уманського району діятимуть окремі тимчасові індивідуальні графіки.

На Черкащині діятимуть наступні графіки (крім споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій):

1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 —19:00;

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 21:00;

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 22:00 — 24:00;

2.2 06:00 — 08:00, 12:00 —15:00, 18:00 — 21:00;

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

4.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00;

4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00;

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00;

5.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

6.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00;

6.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00.

Тимчасові індивідуальні графіки відключень електроенергії для споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій. Світло для цих споживачів вимикатимуть у такий час:

1.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

2.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

3.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

4.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

5.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

6.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00.

Графіки відключень світла у Кіровоградській області на 18 листопада

Увечері 17 листопада за розпорядженням НЕК "Укренерго" змінили графіки відключень у Кіровоградській області на середу. На офіційному сайті "Кіровоградобленерго" оприлюдинили наступні графіки:

Черга 1.1: 08-10, 16-18, 20-22;

Черга 1.2: 08-10, 16-18, 20-22;

Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 20-22;

Черга 3.1: 04-06, 12-14, 16-18, 20-22;

Черга 3.2: 04-06, 12-14, 16-18;

Черга 4.1: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24;

Черга 4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Черга 5.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20;

Черга 5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 22-24;

Черга 6.1: 06-08, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 6.2: 06-08, 14-16, 18-20, 22-24;

Черга 6.2: 14-16, 22-24.

Графіки відключень світла у Миколаївській області на 18 листопада

Графіки відключень електрики для Миколаївщини оприлюднили в АТ "Миколаївобленерго":

1.1 — 05:30 — 08:00;

1.2 — 05:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;

2.1 — 13:30 — 15:00; 22:00 — 00:00;

2.2 — 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.1 — 13:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;

3.2 — 18:30 — 22:00;

4.1 — 08:00 — 11:30;

4.2 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

5.1 — 11:30 — 15:00;

5.2 — 15:00 — 18:30;

6.1 — 15:00 — 18:30; 22:00 — 00:00;

6.2 — 18:30 — 22:00.

Графіки відключень світла в Одеській області на 18 листопада

У середу на Одещині діятимуть наступні графіки відключень електроенергії:

Група 1.1 — 06:00–07:30, 14:00–18:00;

Група 1.2 — 06:00–07:30, 14:00–18:00;

Група 2.1, 2.2 — 14:00–18:00;

Група 3.1, 3.2 — 07:00–11:00, 17:30–21:30;

Група 4.1, 4.2 — 17:30–21:30;

Група 5.1, 5.2 — 21:00–00:00;

Група 6.1, 6.2 — 10:30–14:30, 21:00–22:30.

Графіки відключень світла в Сумській області на 18 листопада

На Сумщині у середу діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго", повідомили в АТ "Сумиобленерго".

Графіки погодинних відключень світла у Сумській області 18 листопада Фото: Сумиобленерго

Графіки відключень світла в Харківській області на 18 листопада

На Харківщині у середу діятимуть наступні графіки погодинних відключень:

1.1 05:30-09:00; 16:00-19:30;

1.2 05:30-09:00; 16:00-19:30; 23:00-24:00;

2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30;

2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30;

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00;

4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00;

5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00;

5.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00;

6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00;

6.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00.

Графіки відключень світла у Хмельницькій області на 18 листопада

АТ "Хмельницькобленерго" оприлюднило наступні графіки відключень для Хмельниччини на середу:

Підчерга 1.1 — 06:00-10:00; 14:00-18:00;

Підчерга 1.2 — 14:00-18:00;

Підчерга 2.1 — 22:00-24:00;

Підчерга 2.2 — 10:00-14:00; 18:00-22:00;

Підчерга 3.1 — 22:00-24:00;

Підчерга 3.2 — 18:00-22:00;

Підчерга 4.1 — 06:00-10:00;

Підчерга 4.2 — 18:00-22:00;

Підчерга 5.1 — 14:00-18:00;

Підчерга 5.2 — 14:00-18:00;

Підчерга 6.1 — 10:00-14:00;

Підчерга 6.2 — 18:00-22:00.

Графіки відключень світла у Чернівецькій області на 18 листопада

На Буковині також упродовж доби відключатимуть електроенергію, розповіли у "Чернівціобленерго". Світла у середньому упродовж доби не буде до двох годин.

Графіки відключень світла у Чернівецькій області на 18 листопада Фото: Чернівціобленерго/Facebook

Водночас енергетики закликають українців споживати світло ощадливо.

Нагадаємо, нещодавно енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв на YouTube-каналі "Суперпозиція" спрогнозував, коли у Києві покращиться ситуація зі світлом.

Також раніше у Верховній Раді попередили про складну зиму: графіки та аварійні відключення будуть цілодобовими.