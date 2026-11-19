В четверг, 19 ноября, в ряде областей Украины будут действовать круглосуточные графики отключений электроэнергии. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Для всех категорий потребителей в четверг будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей, а для промышленных потребителей вводятся графики ограничения мощности. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Причинами ограничений электроснабжения в областях остаются последствия предыдущих российских атак с применением ракет и дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В то же время ситуация с электроэнергией в течение суток может меняться, поэтому людей призывают следить за официальными сообщениями облэнерго.

Киев

В столице 19 ноября будет проводиться отключение электроэнергии для потребителей всех 60 подгрупп. С графиками можно ознакомиться через чат-бот, на сайте ДТЭК по конкретным адресам, а также через мобильное приложение "Киев Цифровой".

Видео дня

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 19 ноября для потребителей с 1 по 29 группу Фото: Скрін

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 19 ноября для потребителей из групп с 30 по 60 Фото: Скрін

Киевская область

В Киевской области 19 ноября будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В среднем электричества не будет в течение 6 часов в сутки.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 19 ноября для потребителей 1–6 очередей Фото: Скрін

Полтавская область

В Полтавской области, по информации АО "Полтаваоблэнерго", в четверг в течение суток будут действовать следующие ограничения на электроснабжение:

с 00:00 до 06:00 в объеме 3-й очереди;

с 06:00 до 16:00 в объеме 2-й очереди;

с 16:00 до 22:00 в объеме 3-й очереди;

с 22:00 до 23:59 в объеме 2-й очереди.

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области 19 ноября Фото: Скрін

Черкасская область

В Черкасской области в четверг графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 24:00. В то же время, как предупредили в АО "Черкассыоблэнерго", для части потребителей Уманского района будут действовать отдельные временные индивидуальные графики.

Для всех потребителей, за исключением ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского, Монастырищенского и Христиновского филиалов, отключение электроэнергии состоится 19 ноября в следующие часы:

1.1 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00;

1.2 06:00 — 08:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00;

2.1 06:00 — 08:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;

2.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00;

3.1 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;

3.2 13:00 — 15:00, 20:00 — 22:00;

4.1 12:00 — 14:00, 19:00 — 21:00;

4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00;

5.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 21:00 — 23:00;

5.2 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00;

6.1 08:00 — 10:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

6.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00.

Для потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского, Монастырищенского и Христиновского филиалов вводятся следующие временные графики:

1.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

2.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

3.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

4.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

5.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

6.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00.

Кировоградская область

В Кировоградской области в четверг, по данным "Кировоградоблэнерго", отключения электроэнергии будут проводиться в следующем объеме:

с 00:00 до 06:00 — 2 очереди;

с 06:00 до 14:00 — 2,5 смены;

с 14:00 до 22:00 — 3 очереди;

с 22:00 до 24:00 — 2,5 очереди.

19 ноября в Кировоградской области будут действовать следующие графики:

Серия 1.1: 12–14, 20–22

Серия 1.2: 12–14, 20–22

Очередь 2.1: 12–14, 16–18, 20–22

Очередь 2.2: 08–10, 16–18, 20–22

Очередь 3.1: 08–10, 16–18

Серия 3.2: 08–10, 16–18

Серия 4.1: 10–12, 22–24

Очередь 4.2: 10–12, 18–20, 22–24

Очередь 5.1: 10–12, 14–16, 18–20

Смена 5.2: 06–08, 14–16, 22–24

Очередь 6.1: 06–08, 14–16, 18–20

Серия 6.2: 06-08, 14-16, 18-20

Николаевская область

В Николаевской области почасовые графики отключений электроэнергии 19 ноября будут действовать с 06:00 до 23:59. По данным АО "Николаевоблэнерго", они будут следующими:

1.1 — 08:30 — 12:00;

1.2 – 05:30 — 08:30;

2.1 – 15:30 — 19:00;

2.2 – 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

3.1 – 13:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

3.2 – 19:00 — 22:30;

5.1 – 13:30 — 15:30;

5.2 – 12:00 — 15:30;

6.1 — 19:00 — 22:30;

6.2 – 15:30 — 19:00.

Одесская область

В Одесской области 19 ноября графики почасовых отключений будут действовать для потребителей всех групп, кроме подгруппы 3.2.

Графики отключений электроэнергии в Одесской области на 19 ноября Фото: Скрін

Сумская область

В Сумской области по приказу НЭК "Укрэнерго" около полуночи внесли изменения в графики почасовых отключений на 19 ноября, сообщили в "Сумыоблэнерго".

Графики почасовых отключений электроэнергии в Сумской области 19 ноября Фото: Суммыоблэнерго

Харьковская область

19 ноября с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в "Харьковоблэнерго". Они будут следующими:

1.1 13:00–16:30; 20:00–22:00;

1.2 02:30–06:00; 13:00–16:30; 20:00–22:00;

2.1 02:30–06:00; 13:00–16:30;

2.2 02:30–06:00; 13:00–16:30; 20:00–22:00;

3.1 06:00–09:30; 16:00–20:00;

3.2 06:00–09:30; 16:00–20:00;

4.1 06:00–09:30; 16:30–20:00;

4.2 06:00–09:30; 16:30–20:00;

5.1 00:00–02:30; 09:30–13:00; 16:30–23:30;

5.2 09:30–13:00; 16:30–23:30;

6.1 00:00–02:30; 09:30–13:00; 20:00–23:30;

6.2 00:00–02:30; 09:30–13:00; 20:00–23:30.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области 19 ноября графики почасовых отключений электроэнергии будут следующими:

Смена 1.1 — 13:00–17:00;

Смена 1.2 — 14:00–17:00;

Смена 2.1 — 14:00–17:00;

Смена 2.2 — 22:00–24:00;

Смена 3.1 — 17:00–19:00;

Поочередная смена 3.2 — 17:00–19:00;

Подраяд 4.1 — 17:00–19:00;

Смена 4.2 — 06:00–09:00;

Смена 5.1 — 19:00–22:00;

Поочередная смена 5.2 — 19:00–22:00;

Подраяд 6.1 — 19:00–22:00;

Смена 6.2 — 09:00–13:00.

Черновицкая область

В Черновицкой области электричество для всех групп потребителей будет отключаться на несколько часов в течение 19 ноября, сообщили в "Черновцыоблэнерго".

Графики отключений электроэнергии в Черновицкой области на 19 ноября Фото: Черновцыоблэнерго/Facebook

Напомним, 16 ноября в Днепре произошел шестой блэкаут за две недели из-за массированных атак РФ.

Кроме того, Фокус выяснял, как Киев, Харьков и Одесса готовятся к блэкауту.