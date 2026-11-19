У четвер, 19 листопада, у низці областей України цілодобово діятимуть графіки відключень електроенергії. Найважчою ситуація з енергопостачанням залишається у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Для всіх категорій споживачів у четвер діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг, а для промислових споживачів запроваджуються графіки обмеження потужності. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Причинами обмежень світла в областях залишаються наслідки попередніх російських атак ракетами та дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Водночас ситуація з електроенергією упродовж доби може змінюватися, тож людей закликають стежити за офіційними повідомленнями обленерго.

Київ

У столиці 19 листопада світло відключатимуть споживачам усіх 60 підгруп. Графіки можна дізнатися через чат-бот, на сайті ДТЕК за конкретними адресами, а також через мобільний застосунок "Київ Цифровий".

Видео дня

Графіки відключень світла для Києва на 19 листопада для споживачів з 1 по 29 групи Фото: Скрін

Графіки відключень світла для Києва на 19 листопада для споживачів з 30 по 60 групи Фото: Скрін

Київська область

На Київщині 19 листопада діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Світла в середньому не буде упродовж 6 годин на добу.

Графіки відключень світла у Київській області на 19 листопада для споживачів 1-6 черг Фото: Скрін

Полтавська область

На Полтавщині, за інформацією АТ "Полтаваобленерго", у четвер діятимуть наступні обмеження електроенергії упродовж доби:

з 00:00 по 06:00 в обсязі 3 черги;

з 06:00 по 16:00 в обсязі 2 черги;

з 16:00 по 22:00 в обсязі 3 черги;

з 22:00 по 23:59 в обсязі 2 черги.

Графіки відключень світла у Полтавській області 19 листопада Фото: Скрін

Черкаська область

На Черкащині у четвер графіки погодинних відключень діятимуть від 00:00 до 24:00. Водночас, як попередили в АТ "Черкасиобленерго", для частини споживачів Уманського району діятимуть окремі тимчасові індивідуальні графіки.

Для всіх споживачів, окрім ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій, світло вимикатимуть 19 листопада у наступні години:

1.1 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00;

1.2 06:00 — 08:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00;

2.1 06:00 — 08:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;

2.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00;

3.1 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;

3.2 13:00 — 15:00, 20:00 — 22:00;

4.1 12:00 — 14:00, 19:00 — 21:00;

4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00;

5.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 21:00 — 23:00;

5.2 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00;

6.1 08:00 — 10:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;

6.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00.

Для споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій запроваджуються тимчасові наступні графіки:

1.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

2.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

3.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;

4.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

5.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;

6.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині у четвер, за даними "Кіровоградобленерго", світло вимикатимуть у такому обсязі:

з 00:00 до 06:00 — 2 черги;

з 06:00 до 14:00 — 2,5 черги;

з 14:00 до 22:00 — 3 черги;

з 22:00 до 24:00 — 2,5 черги.

Графіки на Кіровоградщині 19 листопада будуть наступними:

Черга 1.1: 12-14, 20-22

Черга 1.2: 12-14, 20-22

Черга 2.1: 12-14, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 08-10, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 08-10, 16-18

Черга 3.2: 08-10, 16-18

Черга 4.1: 10-12, 22-24

Черга 4.2: 10-12, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 5.2: 06-08, 14-16, 22-24

Черга 6.1: 06-08, 14-16, 18-20

Черга 6.2: 06-08, 14-16, 18-20

Миколаївська область

У Миколаївській області погодинні графіки відключень світла 19 листопада діятимуть з 06:00 до 23:59. Вони, за даними АТ "Миколаїобленерго", будуть наступними:

1.1 – 08:30 — 12:00;

1.2 – 05:30 — 08:30;

2.1 – 15:30 — 19:00;

2.2 – 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

3.1 – 13:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

3.2 – 19:00 — 22:30;

5.1 – 13:30 — 15:30;

5.2 – 12:00 — 15:30;

6.1 – 19:00 — 22:30;

6.2 – 15:30 — 19:00.

Одеська область

На Одещині 19 листопада графіки погодинних відключень діятимуть для споживачів усіх груп, окрім підгрупи 3.2.

Графіки відключень світла в Одеській області на 19 листопада Фото: Скрін

Сумська область

На Сумщині за наказом НЕК "Укренерго" близько опівночі внесли зміни у графіки погодинних відключень на 19 листопада, повідомили у "Сумиобленерго".

Графіки погодинних відключень світла у Сумській області 19 листопада Фото: Сумиобленерго

Харківська область

19 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень, повідомили у "Харківобленерго". Вони будуть наступними:

1.1 13:00-16:30; 20:00-22:00;

1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-22:00;

2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30;

2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-22:00;

3.1 06:00-09:30; 16:00-20:00;

3.2 06:00-09:30; 16:00-20:00;

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00;

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00;

5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30;

5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30;

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30;

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30.

Хмельницька область

У Хмельницькій області 19 листопада графіки погодинних відключень світла будуть наступними:

Підчерга 1.1 — 13:00-17:00;

Підчерга 1.2 — 14:00-17:00;

Підчерга 2.1 — 14:00-17:00;

Підчерга 2.2 — 22:00-24:00;

Підчерга 3.1 — 17:00-19:00;

Підчерга 3.2 — 17:00-19:00;

Підчерга 4.1 — 17:00-19:00;

Підчерга 4.2 — 06:00-09:00;

Підчерга 5.1 — 19:00-22:00;

Підчерга 5.2 — 19:00-22:00;

Підчерга 6.1 — 19:00-22:00;

Підчерга 6.2 — 09:00-13:00.

Чернівецька область

У Чернівецькій області світло усім групам споживачів відключатимуть по кілька годин упродовж 19 листопада, інформували у "Чернівціобленерго".

Графіки відключень світла у Чернівецькій області на 19 листопада Фото: Чернівціобленерго/Facebook

Нагадаємо, 16 листопада у Дніпрі стався шостий блекаут за два тижні через масовані атаки РФ.

Також Фокус дізнавався, як Київ, Харків та Одеса готуються до блекауту.