Світло вимикатимуть усю добу: які графіки відключень діятимуть 19 листопада
У четвер, 19 листопада, у низці областей України цілодобово діятимуть графіки відключень електроенергії. Найважчою ситуація з енергопостачанням залишається у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Для всіх категорій споживачів у четвер діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг, а для промислових споживачів запроваджуються графіки обмеження потужності. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Причинами обмежень світла в областях залишаються наслідки попередніх російських атак ракетами та дронами по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Водночас ситуація з електроенергією упродовж доби може змінюватися, тож людей закликають стежити за офіційними повідомленнями обленерго.
Київ
У столиці 19 листопада світло відключатимуть споживачам усіх 60 підгруп. Графіки можна дізнатися через чат-бот, на сайті ДТЕК за конкретними адресами, а також через мобільний застосунок "Київ Цифровий".
Київська область
На Київщині 19 листопада діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Світла в середньому не буде упродовж 6 годин на добу.
Полтавська область
На Полтавщині, за інформацією АТ "Полтаваобленерго", у четвер діятимуть наступні обмеження електроенергії упродовж доби:
- з 00:00 по 06:00 в обсязі 3 черги;
- з 06:00 по 16:00 в обсязі 2 черги;
- з 16:00 по 22:00 в обсязі 3 черги;
- з 22:00 по 23:59 в обсязі 2 черги.
Черкаська область
На Черкащині у четвер графіки погодинних відключень діятимуть від 00:00 до 24:00. Водночас, як попередили в АТ "Черкасиобленерго", для частини споживачів Уманського району діятимуть окремі тимчасові індивідуальні графіки.
Для всіх споживачів, окрім ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій, світло вимикатимуть 19 листопада у наступні години:
- 1.1 06:00 — 08:00, 18:00 — 20:00;
- 1.2 06:00 — 08:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00;
- 2.1 06:00 — 08:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00;
- 2.2 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00;
- 3.1 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00;
- 3.2 13:00 — 15:00, 20:00 — 22:00;
- 4.1 12:00 — 14:00, 19:00 — 21:00;
- 4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00;
- 5.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 21:00 — 23:00;
- 5.2 10:00 — 13:00, 16:00 — 18:00;
- 6.1 08:00 — 10:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00;
- 6.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00.
Для споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій запроваджуються тимчасові наступні графіки:
- 1.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;
- 2.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;
- 3.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00;
- 4.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;
- 5.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00;
- 6.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00.
Кіровоградська область
На Кіровоградщині у четвер, за даними "Кіровоградобленерго", світло вимикатимуть у такому обсязі:
- з 00:00 до 06:00 — 2 черги;
- з 06:00 до 14:00 — 2,5 черги;
- з 14:00 до 22:00 — 3 черги;
- з 22:00 до 24:00 — 2,5 черги.
Графіки на Кіровоградщині 19 листопада будуть наступними:
- Черга 1.1: 12-14, 20-22
- Черга 1.2: 12-14, 20-22
- Черга 2.1: 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 2.2: 08-10, 16-18, 20-22
- Черга 3.1: 08-10, 16-18
- Черга 3.2: 08-10, 16-18
- Черга 4.1: 10-12, 22-24
- Черга 4.2: 10-12, 18-20, 22-24
- Черга 5.1: 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 5.2: 06-08, 14-16, 22-24
- Черга 6.1: 06-08, 14-16, 18-20
- Черга 6.2: 06-08, 14-16, 18-20
Миколаївська область
У Миколаївській області погодинні графіки відключень світла 19 листопада діятимуть з 06:00 до 23:59. Вони, за даними АТ "Миколаїобленерго", будуть наступними:
- 1.1 – 08:30 — 12:00;
- 1.2 – 05:30 — 08:30;
- 2.1 – 15:30 — 19:00;
- 2.2 – 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 3.1 – 13:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
- 3.2 – 19:00 — 22:30;
- 5.1 – 13:30 — 15:30;
- 5.2 – 12:00 — 15:30;
- 6.1 – 19:00 — 22:30;
- 6.2 – 15:30 — 19:00.
Одеська область
На Одещині 19 листопада графіки погодинних відключень діятимуть для споживачів усіх груп, окрім підгрупи 3.2.
Сумська область
На Сумщині за наказом НЕК "Укренерго" близько опівночі внесли зміни у графіки погодинних відключень на 19 листопада, повідомили у "Сумиобленерго".
Харківська область
19 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень, повідомили у "Харківобленерго". Вони будуть наступними:
- 1.1 13:00-16:30; 20:00-22:00;
- 1.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-22:00;
- 2.1 02:30-06:00; 13:00-16:30;
- 2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-22:00;
- 3.1 06:00-09:30; 16:00-20:00;
- 3.2 06:00-09:30; 16:00-20:00;
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00;
- 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00;
- 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30;
- 5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30;
- 6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30;
- 6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30.
Хмельницька область
У Хмельницькій області 19 листопада графіки погодинних відключень світла будуть наступними:
- Підчерга 1.1 — 13:00-17:00;
- Підчерга 1.2 — 14:00-17:00;
- Підчерга 2.1 — 14:00-17:00;
- Підчерга 2.2 — 22:00-24:00;
- Підчерга 3.1 — 17:00-19:00;
- Підчерга 3.2 — 17:00-19:00;
- Підчерга 4.1 — 17:00-19:00;
- Підчерга 4.2 — 06:00-09:00;
- Підчерга 5.1 — 19:00-22:00;
- Підчерга 5.2 — 19:00-22:00;
- Підчерга 6.1 — 19:00-22:00;
- Підчерга 6.2 — 09:00-13:00.
Чернівецька область
У Чернівецькій області світло усім групам споживачів відключатимуть по кілька годин упродовж 19 листопада, інформували у "Чернівціобленерго".
Нагадаємо, 16 листопада у Дніпрі стався шостий блекаут за два тижні через масовані атаки РФ.
Також Фокус дізнавався, як Київ, Харків та Одеса готуються до блекауту.