В пятницу, 20 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут проводиться плановые отключения электроэнергии. Для бытовых потребителей предусмотрены графики почасовых отключений.

По сообщению "Укрэнерго", будут введены графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей, а для промышленности — ограничения мощности. Причиной по-прежнему являются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Энергетики продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и сети, чтобы возобновить электроснабжение потребителей.

В то же время обнародованная информация не означает, что одинаковые ограничения будут действовать во всех областях или в отношении каждого потребителя. Конкретное время отключений зависит от региона и очереди.

Графики отключений в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и Львове

Проверить графики по отдельным городам и регионам можно на сайте alerts.org.ua — это агрегатор информации из открытых источников. Ресурс собирает данные операторов систем распределения, но не является официальным представителем энергетических компаний.

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Отдельные страницы для проверки графиков:

На сайте отмечается, что он лишь агрегирует информацию из открытых источников и не имеет отношения к органам власти и энергопоставщикам. Поэтому эти данные следует использовать для оперативной проверки, а окончательное время отключения — уточнять по сообщениям своего оператора системы распределения.

Графики могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому потребителям рекомендуется следить за обновлениями, в частности в случае изменения объема ограничений.

Почему в Украине по-прежнему действуют графики отключений

Основная причина ограничений — повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Восстановление оборудования и сетей требует времени, а имеющийся объем электроэнергии приходится распределять между потребителями.

Плановые графики позволяют регулировать нагрузку на систему и обеспечивать её работу. В то же время фактическая ситуация может меняться, поэтому опубликованное расписание не всегда остается неизменным до конца суток.

Ранее Фокус сообщал, что 19 ноября в ряде областей также действовали круглосуточные графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохранялась в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Кроме того, мы сообщали, что в Днепре произошли масштабные отключения электроэнергии после российской атаки на энергетические объекты. В ДТЭК предупреждали, что повторные удары могут затруднить восстановление электроснабжения.