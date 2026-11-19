У п’ятницю, 20 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові відключення електроенергії. Для побутових споживачів передбачені графіки погодинних відключень.

За повідомленням "Укренерго", будуть задіяні графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг, а для промисловості — обмеження потужності. Причиною залишаються наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Енергетики продовжують цілодобово відновлювати пошкоджене обладнання та мережі, щоб повернути електропостачання споживачам.

Водночас оприлюднена інформація не означає, що однакові обмеження діятимуть у всіх областях або для кожного споживача. Конкретний час відключень залежить від регіону та черги.

Графіки відключень у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові

Перевірити графіки для окремих міст і регіонів можна на сайті alerts.org.ua — це агрегатор інформації з відкритих джерел. Ресурс збирає дані операторів систем розподілу, але не є офіційним представником енергетичних компаній.

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Окремі сторінки для перевірки графіків:

На сайті зазначають, що він лише агрегує інформацію з відкритих джерел і не має відношення до органів влади та енергопостачальників. Тому дані варто використовувати для швидкої перевірки, а остаточний час відключення — уточнювати за повідомленнями свого оператора системи розподілу.

Графіки можуть змінюватися протягом доби залежно від ситуації в енергосистемі. Тож споживачам радять стежити за оновленнями, зокрема в разі зміни обсягу обмежень.

Чому в Україні продовжують діяти графіки відключень

Основна причина обмежень — пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Відновлення обладнання та мереж потребує часу, а доступний обсяг електроенергії доводиться розподіляти між споживачами.

Планові графіки дають змогу регулювати навантаження на систему та підтримувати її роботу. Водночас фактична ситуація може змінюватися, тому опублікований розклад не завжди залишається незмінним до кінця доби.

Раніше Фокус повідомляв, що 19 листопада в низці областей також діяли цілодобові графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг. Найскладнішою ситуація з електропостачанням залишалася у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Також ми писали, що у Дніпрі сталися масштабні знеструмлення після російської атаки на енергетичні об'єкти. У ДТЕК попереджали, що повторні удари можуть ускладнити відновлення електропостачання.