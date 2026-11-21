Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники используют рекламу якобы государственного кэшбэка, компенсаций за топливо и выгодных скидок.

Под видом предложений известных компаний они побуждают пользователей переходить на поддельные сайты и устанавливать вредоносные приложения, предупредила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Об этом сообщили в сообщении в социальных сетях.

Мошенники распространяют рекламные объявления с заманчивыми предложениями. Перейдя по ссылке, пользователь попадает на сайт, который может выглядеть как официальный ресурс компании или государственного учреждения. Там ему предлагают загрузить приложение на смартфон.

После установки приложение может запрашивать доступ к SMS, уведомлениям, контактам, камере, микрофону, экрану и другим функциям устройства.

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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

Если пользователь предоставляет такие разрешения, злоумышленники могут получить доступ к информации на смартфоне и фактически управлять им удаленно. В частности, они способны перехватывать SMS и коды подтверждения, просматривать содержимое экрана, получать данные, которые вводит пользователь, а также взаимодействовать с банковскими приложениями.

Главная цель мошенников — получить доступ к банковским счетам и похитить деньги. Кроме того, злоумышленники могут завладеть учетными записями пользователя и от его имени писать его знакомым. Например, отправлять сообщения с просьбой срочно одолжить деньги.

Чтобы не стать жертвой такой схемы, украинцам рекомендуют соблюдать несколько правил:

не устанавливать приложения по ссылкам из рекламных объявлений, социальных сетей и мессенджеров;

проверять информацию о государственных выплатах, компенсациях и кэшбэке только на официальных ресурсах;

скачивать приложения только из официальных магазинов и проверять их перед установкой;

внимательно следить за разрешениями, которые запрашивает приложение, и не предоставлять без необходимости доступ к SMS, уведомлениям, камере, микрофону и экрану.

Если человек уже установил подозрительное приложение, его нужно удалить. Также рекомендуется обратиться в банк, сменить пароли к важным учетным записям и завершить активные сеансы входа.

Напомним, по итогам исследования были опубликованы 50 наиболее распространённых комбинаций, которые используются в качестве "ключа" для защиты своих данных или денег.

Кроме того, мошенники выманили более 30 тысяч долларов у бывшего украинского депутата.