Українців попередили про нову шахрайську схему, у якій зловмисники використовують рекламу нібито державного кешбеку, компенсацій за пальне та вигідних знижок.

Під виглядом пропозицій відомих компаній вони спонукають користувачів переходити на підроблені сайти та встановлювати шкідливі застосунк, попередила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.Про це попередили у повідомленні в соціальних мережах.

Шахраї поширюють рекламні оголошення з привабливими пропозиціями. Після переходу за посиланням користувач потрапляє на сайт, який може бути схожим на офіційний ресурс компанії або державної установи. Там йому пропонують завантажити застосунок на смартфон.

Після встановлення програма може запитувати доступ до SMS, сповіщень, контактів, камери, мікрофона, екрана та інших функцій пристрою.

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Українців попередили про нову шахрайську схему

Якщо користувач надає такі дозволи, зловмисники можуть отримати доступ до інформації на смартфоні та фактично керувати ним віддалено. Зокрема, вони здатні перехоплювати SMS і коди підтвердження, бачити вміст екрана, отримувати дані, які людина вводить, а також взаємодіяти з банківськими застосунками.

Головна мета шахраїв — отримати доступ до банківських рахунків і викрасти гроші. Крім того, зловмисники можуть заволодіти обліковими записами користувача та писати його знайомим від його імені. Наприклад, надсилати повідомлення з проханням терміново позичити гроші.

Щоб не стати жертвою такої схеми, українцям радять дотримуватися кількох правил:

не встановлювати застосунки за посиланнями з рекламних оголошень, соціальних мереж і месенджерів;

перевіряти інформацію про державні виплати, компенсації та кешбек лише на офіційних ресурсах;

завантажувати застосунки тільки з офіційних магазинів і перевіряти їх перед встановленням;

уважно стежити за дозволами, які запитує програма, та не надавати без необхідності доступ до SMS, сповіщень, камери, мікрофона й екрана.

Якщо людина вже встановила підозрілий застосунок, його потрібно видалити. Також рекомендують звернутися до банку, змінити паролі до важливих облікових записів і завершити активні сеанси входу.

Нагадаємо, за підсумками дослідження опублікували 50 найпоширеніших комбінацій, які використовуються як "ключ" для захисту своїх даних або грошей.

Крім того, шахраї виманили понад $30 тисяч в українського екснардепа.