Свет в Украине 22 ноября будут отключать круглосуточно: где проверить графики
22 ноября в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии. Ситуация в Одесской и Ровенской областях остается сложной.
В воскресенье для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений, от 1 до 2,5 очередей. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
Введение ГПО, как напомнили в "Укрэнерго", является следствием массированных российских атак на украинские энергообъекты.
В компании отметили, что в Одесской и Ровенской областях ситуация с энергоснабжением остается сложной, но энергетики стараются как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.
В то же время в НЭК "Укрэнерго" подчеркнули, что актуальные графики отключений следует проверять на официальных сайтах местных операторов систем распределения.
Где можно ознакомиться с графиками отключений света
- Винницкая область: АО "Винницаоблэнерго"
- Волынская область: ЧАО "Волыньоблэнерго"
- Днепропетровская область: ДТЭК "Днепровские электросети"
- Донецкая область: ДТЭК "Донецкие электросети"
- Житомирская область: АО "Житомиробленерго"
- Закарпатская область: ПАО "Закарпатьеоблэнерго"
- Запорожская область: ПАО "Запорожьеоблэнерго".
- Ивано-Франковская область: АО "Прикарпатьеоблэнерго"
- Киев: ДТЭК Киевские электросети
- Киевская область: ДТЭК "Киевские региональные электросети"
- Кировоградская область: ЧАО "Кировоградоблэнерго"
- Львовская область: ЧАО "Львовоблэнерго"
- Николаевская область: АО "Николаевоблэнерго"
- Одесская область: ДТЭК "Одесские электросети"
- Полтавская область: АО "Полтаваоблэнерго"
- Ровенская область: ЧАО "Ровнооблэнерго"
- Сумская область: АО "Сумыоблэнерго"
- Тернопольская область: ОАО "Тернопольоблэнерго"
- Харьковская область: АО "Харьковоблэнерго"
- Херсонская область: АО "Херсоноблэнерго"
- Хмельницкая область: АО "Хмельницкоблэнерго"
- Черкасская область: ПАО "Черкассыоблэнерго"
- Черновицкая область: АО "Черновцыоблэнерго"
- Черниговская область: АО "Черниговоблэнерго"
Также графики можно проверить на агрегаторе информации из открытых источников alerts.org.ua, который не является официальным ресурсом энергетических компаний, а лишь собирает данные облэнерго.
Напомним, что россияне уже более суток непрерывно наносят удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В регионе фиксируются масштабные отключения электроэнергии.
Также Фокус сообщал, что 20 ноября во Львове и области был введён график аварийных отключений в связи с российской атакой на инфраструктуру.