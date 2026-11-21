22 ноября в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии. Ситуация в Одесской и Ровенской областях остается сложной.

В воскресенье для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений, от 1 до 2,5 очередей. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Введение ГПО, как напомнили в "Укрэнерго", является следствием массированных российских атак на украинские энергообъекты.

В компании отметили, что в Одесской и Ровенской областях ситуация с энергоснабжением остается сложной, но энергетики стараются как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" подчеркнули, что актуальные графики отключений следует проверять на официальных сайтах местных операторов систем распределения.

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Где можно ознакомиться с графиками отключений света

Также графики можно проверить на агрегаторе информации из открытых источников alerts.org.ua, который не является официальным ресурсом энергетических компаний, а лишь собирает данные облэнерго.

Напомним, что россияне уже более суток непрерывно наносят удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В регионе фиксируются масштабные отключения электроэнергии.

Также Фокус сообщал, что 20 ноября во Львове и области был введён график аварийных отключений в связи с российской атакой на инфраструктуру.