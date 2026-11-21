22 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Ситуація на Одещині та Рівненщині залишається складною.

У неділю для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, від 1 до 2.5 черг. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Запровадження ГПВ, як нагадали в "Укренерго", є наслідками масованих російських атак на українські енергооб'єкти.

У компанії зауважили, що в Одеській та Рівненській областях ситуація з енергопостачанням залишається складною, але енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.

Водночас у НЕК "Укренерго" наголосили, що актуальні графіки відключень варто перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу.

Де ознайомитися з графіками відключень світла

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Також перевірити графіки можна на агрегаторі інформації з відкритих джерел alerts.org.ua, який не є офіційним ресурсом енергетичних компаній, а лише збирає дані обленерго.

Нагадаємо, росіяни вже понад добу безперервно атакують енергетичну інфраструктуру Одеської області. У регіоні фіксують масштабні знеструмлення.

Також Фокус писав, що 20 листопада у Львові та області було введено графік аварійних відключень внаслідок російської атаки на інфраструктуру.