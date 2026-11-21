Світло в Україні 22 листопада вимикатимуть цілодобово: де перевірити графіки
22 листопада у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Ситуація на Одещині та Рівненщині залишається складною.
У неділю для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, від 1 до 2.5 черг. Про це повідомили в компанії "Укренерго".
Запровадження ГПВ, як нагадали в "Укренерго", є наслідками масованих російських атак на українські енергооб'єкти.
У компанії зауважили, що в Одеській та Рівненській областях ситуація з енергопостачанням залишається складною, але енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.
Водночас у НЕК "Укренерго" наголосили, що актуальні графіки відключень варто перевіряти на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу.
Де ознайомитися з графіками відключень світла
- Вінницька область: АТ "Вінницяобленерго"
- Волинська область: ПрАТ "Волиньобленерго"
- Дніпропетровська область: ДТЕК Дніпровські електромережі
- Донецька область: ДТЕК Донецькі електромережі
- Житомирська область: АТ "Житомиробленерго"
- Закарпатська область: ПАТ "Закарпаттяобленерго"
- Запорізька область: ПАТ "Запоріжжяобленерго".
- Івано-Франківська область: АТ "Прикарпаттяобленерго"
- Київ: ДТЕК Київські електромережі
- Київська область: ДТЕК Київські регіональні електромережі
- Кіровоградська область: ПрАТ "Кіровоградобленерго"
- Львівська область: ПрАТ "Львівобленерго"
- Миколаївська область: АТ "Миколаївобленерго"
- Одеська область: ДТЕК "Одеські електромережі"
- Полтавська область: АТ "Полтаваобленерго"
- Рівненська область: ПрАТ "Рівнеобленерго"
- Сумська область: АТ "Сумиобленерго"
- Тернопільська область: ВАТ "Тернопільобленерго"
- Харківська область: АТ "Харківобленерго"
- Херсонська область: АТ "Херсонобленерго"
- Хмельницька область: АТ "Хмельницькобленерго"
- Черкаська область: ПАТ "Черкасиобленерго"
- Чернівецька область: АТ "Чернівціобленерго"
- Чернігівська область: АТ "Чернігівобленерго"
Також перевірити графіки можна на агрегаторі інформації з відкритих джерел alerts.org.ua, який не є офіційним ресурсом енергетичних компаній, а лише збирає дані обленерго.
Нагадаємо, росіяни вже понад добу безперервно атакують енергетичну інфраструктуру Одеської області. У регіоні фіксують масштабні знеструмлення.
Також Фокус писав, що 20 листопада у Львові та області було введено графік аварійних відключень внаслідок російської атаки на інфраструктуру.