В понедельник в некоторых областях будут введены ограничения на электроснабжение. ГПО будут действовать круглосуточно.

В понедельник, 23 ноября, в некоторых областях до 23:59 будут проводиться плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В компании отмечают, что графики почасовых отключений, от 1 до 3,5 очередей, будут действовать для всех категорий потребителей. Для промышленности будут введены графики ограничения мощности.

Указанные меры принимаются исключительно с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергетической системы в связи с последствиями разрушительных российских атак.

Кроме того, в "Укрэнерго" подчеркнули, что актуальные графики отключений следует проверять на официальных сайтах региональных операторов систем распределения.

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Где посмотреть графики отключений электроэнергии:

Графики также можно проверить на специальном агрегаторе информации alerts.org.ua, который не является официальным ресурсом энергетических компаний, а лишь собирает данные об отключениях из открытых источников.

Напомним, в Одесской области наблюдаются масштабные отключения электроэнергии. До конца суток в дома одесситов должны подать тепло.

В связи с ситуацией, сложившейся в городе, до 27 ноября все школы в Одессе будут работать в дистанционном режиме.