Свет будут отключать круглосуточно: где проверить графики ограничений на 23 ноября
В понедельник в некоторых областях будут введены ограничения на электроснабжение. ГПО будут действовать круглосуточно.
В понедельник, 23 ноября, в некоторых областях до 23:59 будут проводиться плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
В компании отмечают, что графики почасовых отключений, от 1 до 3,5 очередей, будут действовать для всех категорий потребителей. Для промышленности будут введены графики ограничения мощности.
Указанные меры принимаются исключительно с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергетической системы в связи с последствиями разрушительных российских атак.
Кроме того, в "Укрэнерго" подчеркнули, что актуальные графики отключений следует проверять на официальных сайтах региональных операторов систем распределения.
Где посмотреть графики отключений электроэнергии:
- Винницкая область: АО "Винницаоблэнерго"
- Волынская область: ЧАО "Волыньоблэнерго"
- Днепропетровская область: ДТЭК Днепровские электросети
- Донецкая область: ДТЭК Донецкие электросети
- Житомирская область: АО "Житомиробленерго"
- Закарпатская область: ПАО "Закарпатьеоблэнерго"
- Запорожская область: ПАО "Запорожьеоблэнерго".
- Ивано-Франковская область: АО "Прикарпатьеоблэнерго"
- Киев: ДТЭК Киевские электросети
- Киевская область: ДТЭК Киевские региональные электросети
- Кировоградская область: ЧАО "Кировоградоблэнерго"
- Львовская область: ЧАО "Львовоблэнерго"
- Николаевская область: АО "Николаевоблэнерго"
- Одесская область: ДТЭК "Одесские электросети"
- Полтавская область: АО "Полтаваоблэнерго"
- Ровенская область: ЧАО "Ровнооблэнерго"
- Сумская область: АО "Сумыоблэнерго"
- Тернопольская область: ОАО "Тернопольоблэнерго"
- Харьковская область: АО "Харьковоблэнерго"
- Херсонская область: АО "Херсоноблэнерго"
- Хмельницкая область: АО "Хмельницкоблэнерго"
- Черкасская область: ПАО "Черкассыоблэнерго"
- Черновицкая область: АО "Черновцыоблэнерго"
- Черниговская область: АО "Черниговоблэнерго"
Графики также можно проверить на специальном агрегаторе информации alerts.org.ua, который не является официальным ресурсом энергетических компаний, а лишь собирает данные об отключениях из открытых источников.
Напомним, в Одесской области наблюдаются масштабные отключения электроэнергии. До конца суток в дома одесситов должны подать тепло.
В связи с ситуацией, сложившейся в городе, до 27 ноября все школы в Одессе будут работать в дистанционном режиме.