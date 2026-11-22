Світло вимикатимуть цілодобово: де перевірити графіки обмежень на 23 листопада
Частина областей у понеділок відчуватиме обмеження електроенергії. ГПВ діятимуть цілодобово.
У понеділок, 23 листопада, у частині областей до 23:59 будуть задіяні планові відключення електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
У компанії наголошують, що графіки погодинних відключень, від 1 до 3.5 черг, діятимуть для всіх категорій споживачів. Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності.
Зазначені заходи вживаються винятково з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи через наслідки руйнівних російських атак.
Також в "Укренерго" наголосили, що актуальні графіки відключень слід перевіряти на офіційних сторінках регіональних операторів систем розподілу.
Де побачити графіки відключення електроенергії:
- Вінницька область: АТ "Вінницяобленерго"
- Волинська область: ПрАТ "Волиньобленерго"
- Дніпропетровська область: ДТЕК Дніпровські електромережі
- Донецька область: ДТЕК Донецькі електромережі
- Житомирська область: АТ "Житомиробленерго"
- Закарпатська область: ПАТ "Закарпаттяобленерго"
- Запорізька область: ПАТ "Запоріжжяобленерго".
- Івано-Франківська область: АТ "Прикарпаттяобленерго"
- Київ: ДТЕК Київські електромережі
- Київська область: ДТЕК Київські регіональні електромережі
- Кіровоградська область: ПрАТ "Кіровоградобленерго"
- Львівська область: ПрАТ "Львівобленерго"
- Миколаївська область: АТ "Миколаївобленерго"
- Одеська область: ДТЕК "Одеські електромережі"
- Полтавська область: АТ "Полтаваобленерго"
- Рівненська область: ПрАТ "Рівнеобленерго"
- Сумська область: АТ "Сумиобленерго"
- Тернопільська область: ВАТ "Тернопільобленерго"
- Харківська область: АТ "Харківобленерго"
- Херсонська область: АТ "Херсонобленерго"
- Хмельницька область: АТ "Хмельницькобленерго"
- Черкаська область: ПАТ "Черкасиобленерго"
- Чернівецька область: АТ "Чернівціобленерго"
- Чернігівська область: АТ "Чернігівобленерго"
Графіки також можна перевірити на спеціальному агрегаторі інформації alerts.org.ua, який не є офіційним ресурсом енергетичних компаній, а лише збирає дані щодо відключень з відкритих джерел.
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