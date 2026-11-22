Частина областей у понеділок відчуватиме обмеження електроенергії. ГПВ діятимуть цілодобово.

У понеділок, 23 листопада, у частині областей до 23:59 будуть задіяні планові відключення електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

У компанії наголошують, що графіки погодинних відключень, від 1 до 3.5 черг, діятимуть для всіх категорій споживачів. Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності.

Зазначені заходи вживаються винятково з метою забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи через наслідки руйнівних російських атак.

Також в "Укренерго" наголосили, що актуальні графіки відключень слід перевіряти на офіційних сторінках регіональних операторів систем розподілу.

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Де побачити графіки відключення електроенергії:

Графіки також можна перевірити на спеціальному агрегаторі інформації alerts.org.ua, який не є офіційним ресурсом енергетичних компаній, а лише збирає дані щодо відключень з відкритих джерел.

Нагадаємо, у Одеському регіоні фіксуються масштабні знеструмлення. До кінця доби у будинки одеситів мають подати тепло.

Через ситуацію, яка склалася у місті, до 27 листопада усі школи в Одесі працюватимуть дистанційно.