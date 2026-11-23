В Пенсионном фонде Украины пояснили, что люди с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца и государственную социальную помощь. Такое право предусмотрено законодательством при условии соблюдения определенных требований.

Для получения двух выплат инвалидность должна быть установлена до достижения 18 лет, а человек должен иметь право на пенсию в связи с потерей кормильца. Об этом сообщило Главное управление ПФУ в Тернопольской области.

Такое право имеют лица, инвалидность которых была установлена до достижения 18 лет и которые получают государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Дополнительная пенсия назначается при наличии права на выплату в связи с потерей кормильца.

В Пенсионном фонде пояснили, что если человек с инвалидностью с детства уже получает пенсию по инвалидности и приобретает право на пенсию после смерти кормильца, он может перейти на другой вид пенсии. Для этого необходимо подать в сервисный центр ПФУ заявление и необходимые документы о переходе на пенсию в связи с потерей кормильца, а также оформить государственную социальную помощь как лицу с инвалидностью.

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Факт установления инвалидности с детства подтверждается выпиской из акта осмотра МСЭК, медицинским заключением медицинского учреждения или удостоверением получателя пособия.

Если человека признали инвалидом с детства уже после достижения 18 лет, дополнительно требуется заключение МСЭК или экспертной группы по оценке повседневного функционирования. В нём должно быть указано, что инвалидность могла наступить до достижения совершеннолетия.

В ПФУ также напомнили, что пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые находились на его иждивении. Общее правило предусматривает наличие у умершего страхового стажа от одного до 15 лет. Необходимая продолжительность зависит от возраста кормильца на момент смерти.

В отдельных случаях пенсия назначается независимо от продолжительности страхового стажа. Это касается, в частности, смерти пенсионера, человека, выступившего в качестве донора анатомических материалов, а также лиц, погибших в результате ущерба здоровью во время Революции Достоинства или имеющих статус пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Детям назначают пенсию в связи с потерей кормильца независимо от того, находились ли они на его иждивении.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд Украины может не зачесть в страховой стаж украинцев периоды работы в России и Беларуси. Однако трудовой стаж, приобретенный до 1992 года, при определенных условиях можно подтвердить без справок из пенсионных органов этих государств. Если ПФУ отказывается учитывать определенные периоды работы, его решение можно обжаловать в суде.

Кроме того, при определенных обстоятельствах Пенсионный фонд может отказать в назначении пенсии или прекратить её выплату украинцам, временно или постоянно проживающим за рубежом.