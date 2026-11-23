У Пенсійному фонді України пояснили, що люди з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу. Таке право передбачене законодавством за умови дотримання визначених вимог.

Для отримання двох виплат інвалідність має бути встановлена до досягнення 18 років, а людина повинна мати право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Про це повідомило Головне управління ПФУ в Тернопільській області.

Таке право мають люди, яким інвалідність встановили до досягнення 18 років і які отримують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Додаткову пенсію призначають за наявності права на виплату у зв’язку з втратою годувальника.

У Пенсійному фонді пояснили, що якщо людина з інвалідністю з дитинства вже отримує пенсію по інвалідності та набуває права на пенсію після смерті годувальника, вона може перейти на інший вид пенсії. Для цього потрібно подати до сервісного центру ПФУ заяву та необхідні документи про перехід на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, а також оформити державну соціальну допомогу як особі з інвалідністю.

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Факт встановлення інвалідності з дитинства підтверджують випискою з акта огляду МСЕК, медичним висновком закладу охорони здоров’я або посвідченням одержувача допомоги.

Якщо людину визнали особою з інвалідністю з дитинства вже після 18 років, додатково потрібен висновок МСЕК або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування. У ньому має бути зазначено, що інвалідність могла настати до повноліття.

У ПФУ також нагадали, що пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. Загальне правило передбачає наявність у померлого страхового стажу від одного до 15 років. Необхідна тривалість залежить від віку годувальника на момент смерті.

В окремих випадках пенсію призначають незалежно від тривалості страхового стажу. Це стосується, зокрема, смерті пенсіонера, людини, яка виконала функцію донора анатомічних матеріалів, а також осіб, які загинули внаслідок ушкоджень здоров’я під час Революції Гідності або мають статус зниклих безвісти за особливих обставин.

Дітям пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають незалежно від того, чи перебували вони на його утриманні.

Раніше стало відомо, що Пенсійний фонд України може не зарахувати до страхового стажу українців періоди роботи в Росії та Білорусі. Однак трудовий стаж, набутий до 1992 року, за певних умов можна підтвердити без довідок від пенсійних органів цих держав. Якщо ПФУ відмовляється враховувати певні періоди роботи, його рішення можна оскаржити в суді.

Крім того, за окремих обставин Пенсійний фонд може відмовити у призначенні пенсії або припинити її виплату українцям, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном.