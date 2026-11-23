Во вторник, 24 ноября, в некоторых областях Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. По сообщению "Укрэнерго", ограничения вводятся из-за последствий российских атак на энергосистему.

В НЭК "Укрэнерго" уточнили, что ограничения для всех категорий потребителей составят от 0,5 до 3,5 очередей, а для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Графики на 24 ноября уже обнародованы, в частности, в Полтавской, Ровенской и Черкасской областях. В Сумах также предупредили о почасовых отключениях, а в Одесской области сообщили о возвращении к плановым графикам после ремонтных работ.

График отключений электроэнергии в Полтавской области

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По информации "Полтаваоблэнерго", 24 ноября в области будут действовать графики почасовых отключений в следующем объеме:

00:00–06:00 — 1-я очередь;

06:00–12:00 — 2,5 очереди;

20:00–23:59 — 2,5 очереди

12:00–20:00 — 3,5 очереди.

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Проверить график для своего адреса можно на сайте "Полтаваоблэнерго".

Когда будут отключать свет в Ровенской области

В Ровенской области графики почасовых отключений 24 ноября будут действовать в следующих подрайонах:

1.1 — 22:00–00:00;

1.2 — 20:00–22:00;

2.1, 2.2 — 17:00–20:00;

4.1, 4.2 — 14:00–17:00;

5.1, 5.2 — 11:00–14:00;

6.1, 6.2 — 08:00–11:00.

Узнать свой график и следить за обновлениями можно на сайте "Ровнооблэнерго".

Графики отключений в Черкасской области

В Черкасской области запланированы почасовые отключения в течение всего суток. Для большинства потребителей будет действовать следующее расписание:

1.1 — 10:00–13:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00;

1.2 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

2.1 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 16:00–19:00;

2.2 — 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

3.1 — 02:00–04:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00;

3.2 — 08:00–11:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00;

4.1 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 13:00–16:00, 18:00–21:00;

4.2 — 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–21:00;

5.1 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00;

5.2 — 04:00–06:00, 11:00–13:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

6.1 — 08:00–11:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00;

6.2 — 11:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:00.

Для части потребителей Уманского района будут действовать отдельные временные индивидуальные графики. Они распространяются на ВСП "Уманские энергетические сети", а также на Жашковский, Монастырищенский и Христиновский филиалы.

1.2, 2.2, 3.2 — 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

4.2, 5.2, 6.2 — 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00.

Таким образом, жителям указанных районов следует ориентироваться именно на временное индивидуальное расписание, а не на общий график области.

Будут ли отключать свет в Сумах и Одессе

Фото: Скриншот

В Сумах 24 ноября также будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, определёнными "Укрэнерго". Проверить свою очередь по адресу или личному счету можно на сайте "Сумыоблэнерго", а также в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном мобильном приложении.

В Одесской области, в частности в Одессе и Одесском районе, энергетики сообщили о завершении сложных ремонтных работ и возвращении к графикам отключений. В то же время в ДТЭК предупредили об уязвимости сетей к перегрузкам и призвали жителей не включать все мощные электроприборы одновременно после возобновления электроснабжения.

Почему графики могут меняться

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток. Поэтому опубликованные графики не гарантируют, что отключения будут происходить именно по указанному расписанию: операторы могут корректировать их в зависимости от состояния сети и объемов потребления.

Актуальную информацию следует проверять на официальных сайтах местных операторов распределительных сетей. Во время отключений энергетики также рекомендуют отключать электроприборы от сети, чтобы уберечь технику от возможных скачков напряжения после возобновления подачи электроэнергии.

Напомним, в Одесской области наблюдаются масштабные отключения электроэнергии. К концу суток в дома одесситов должны подать тепло.

В связи с ситуацией, сложившейся в городе, до 27 ноября все школы в Одессе будут работать в дистанционном режиме.