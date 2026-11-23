У вівторок, 24 листопада, в частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. За повідомленням "Укренерго", обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергосистему.

У НЕК "Укренерго" уточнили, що обмеження для всіх категорій споживачів становитимуть від 0,5 до 3,5 черги, а для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Графіки на 24 листопада вже оприлюднили, зокрема, у Полтавській, Рівненській та Черкаській областях. У Сумах також попередили про погодинні відключення, а на Одещині повідомили про повернення до планових графіків після ремонтів.

Графік відключень світла на Полтавщині

Фото: Скриншот

За інформацією "Полтаваобленерго", 24 листопада в області застосовуватимуть графіки погодинних відключень у такому обсязі:

00:00–06:00 — 1 черга;

06:00–12:00 — 2,5 черги;

20:00–23:59 — 2,5 черги

12:00–20:00 — 3,5 черги.

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Перевірити графік для своєї адреси можна на сайті "Полтаваобленерго".

Коли вимикатимуть світло на Рівненщині

На Рівненщині графіки погодинних відключень 24 листопада діятимуть за такими підчергами:

1.1 — 22:00–00:00;

1.2 — 20:00–22:00;

2.1, 2.2 — 17:00–20:00;

4.1, 4.2 — 14:00–17:00;

5.1, 5.2 — 11:00–14:00;

6.1, 6.2 — 08:00–11:00.

Дізнатися свою підчергу та стежити за оновленнями можна на сайті "Рівнеобленерго".

Графіки відключень на Черкащині

У Черкаській області погодинні відключення заплановані протягом усієї доби. Для більшості споживачів діятиме такий розклад:

1.1 — 10:00–13:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00;

1.2 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

2.1 — 06:00–08:00, 11:00–14:00, 16:00–19:00;

2.2 — 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

3.1 — 02:00–04:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00;

3.2 — 08:00–11:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00;

4.1 — 00:00–02:00, 06:00–08:00, 13:00–16:00, 18:00–21:00;

4.2 — 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–21:00;

5.1 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00;

5.2 — 04:00–06:00, 11:00–13:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

6.1 — 08:00–11:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00;

6.2 — 11:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:00.

Для частини споживачів Уманського району діятимуть окремі тимчасові індивідуальні графіки. Вони поширюються на ВСП "Уманські енергетичні мережі", а також Жашківську, Монастирищенську та Христинівську філії.

1.2, 2.2, 3.2 — 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

4.2, 5.2, 6.2 — 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00.

Отже, мешканцям зазначених районів потрібно орієнтуватися саме на тимчасовий індивідуальний розклад, а не на загальний графік області.

Чи вимикатимуть світло в Сумах та Одесі

Фото: Скриншот

У Сумах 24 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, визначених "Укренерго". Перевірити свою чергу за адресою або особовим рахунком можна на сайті "Сумиобленерго", а також в особистому кабінеті E-Svitlo чи однойменному мобільному застосунку.

На Одещині, зокрема в Одесі та Одеському районі, енергетики повідомили про завершення складних ремонтних робіт і повернення до графіків відключень. Водночас у ДТЕК попередили про вразливість мереж до перевантажень і закликали мешканців не вмикати всі потужні електроприлади одночасно після відновлення електропостачання.

Чому графіки можуть змінюватися

В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби. Тому оприлюднені графіки не гарантують, що відключення відбуватимуться саме за вказаним розкладом: оператори можуть коригувати їх залежно від стану мережі та обсягів споживання.

Актуальну інформацію варто перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу. Під час відключень енергетики також радять від'єднувати електроприлади від мережі, щоб уберегти техніку від можливих стрибків напруги після відновлення живлення.

Нагадаємо, в Одеському регіоні фіксуються масштабні знеструмлення. До кінця доби у будинки одеситів мають подати тепло.

Через ситуацію, яка склалася у місті, до 27 листопада усі школи в Одесі працюватимуть дистанційно.