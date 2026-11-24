Некоторым украинцам необходимо подтвердить свою личность до 31 декабря 2026 года, в противном случае с нового года выплату пенсии могут временно приостановить. Это требование касается двух категорий получателей.

Ежегодную физическую идентификацию до конца 2026 года должны пройти пенсионеры, находящиеся за рубежом или проживающие на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Первая категория — украинцы, временно пребывающие за пределами страны не менее 183 дней в течение календарного года. Это также касается людей, которые из-за российской агрессии получили за рубежом статус беженца или временную защиту, но не оформляли документы на постоянное проживание в другом государстве.

Вторая категория — получатели пенсий и страховых выплат, фактически проживающие на временно оккупированных территориях Украины.

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В то же время сам статус внутренне перемещенного лица не обязывает проходить такую проверку. Если человек выехал с оккупированной территории, проживает на подконтрольной Украине территории, сообщил об этом в Пенсионный фонд и переоформил выплаты по новому адресу, повторная идентификация по этому основанию ему не требуется.

Как пройти идентификацию удаленно

Пенсионеры могут подтвердить свою личность несколькими способами, в том числе без личного посещения учреждений.

Один из вариантов — воспользоваться "Дія.Підпис". Для этого необходимо авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или в мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины" с помощью этого сервиса. После успешного подтверждения личности идентификация будет считаться пройденной.

Еще один способ — пройти видеоидентификацию с сотрудником Пенсионного фонда. Для этого необходимо предварительно подать заявку через веб-портал учреждения или обратиться в контакт-центр по одному из следующих номеров:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Во время видеосвязи необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также ответить на вопросы представителя Пенсионного фонда.

Кроме того, пройти эту процедуру можно лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в уполномоченном банке.

Для украинцев, находящихся за границей, предусмотрен еще один вариант. Они могут обратиться в посольство или консульство Украины и получить документ, подтверждающий факт нахождения человека в живых. Его вместе с заявлением о возобновлении выплат необходимо передать в Пенсионный фонд.

Что будет, если не пройти проверку

Если пенсионер относится к категориям, для которых идентификация является обязательной, но не подтвердит свою личность до 31 декабря 2026 года, с 1 января 2027 года выплату пенсии могут приостановить.

При этом человек не теряет права на уже назначенную пенсию. После прохождения идентификации выплаты возобновятся. Также получатель должен уведомить Пенсионный фонд о том, что не получает пенсионных выплат от соответствующих органов Российской Федерации.

Узнать, успешно ли пройдена проверка, можно в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда или в мобильном приложении. Для этого необходимо воспользоваться сервисом "Моя идентификация".

Ранее стало известно, что в 2027 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет украинцам потребуется не менее 34 лет страхового стажа. В то же время для тех, кому исполнилось 60 лет в 2026 году, предусмотрены другие требования, даже если они будут оформлять пенсию уже в следующем году.

Кроме того, многодетные матери могут претендовать на ежемесячную доплату к пенсии в размере до 1038 гривен. Размер надбавки определяется с учетом ряда условий, а для ее оформления необходимо подать отдельный пакет документов.