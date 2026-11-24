Деяким українцям потрібно підтвердити особу до 31 грудня 2026 року, інакше з нового року виплату пенсії можуть тимчасово припинити. Вимога стосується двох категорій одержувачів.

Щорічну фізичну ідентифікацію до кінця 2026 року мають пройти пенсіонери, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Перша категорія — українці, які тимчасово перебувають за межами країни щонайменше 183 дні протягом календарного року. Це також стосується людей, які через російську агресію отримали за кордоном статус біженця або тимчасовий захист, але не оформлювали документи на постійне проживання в іншій державі.

Друга категорія — одержувачі пенсій і страхових виплат, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях України.

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Водночас сам статус внутрішньо переміщеної особи не зобов'язує проходити таку перевірку. Якщо людина виїхала з окупованої території, проживає на підконтрольній Україні території, повідомила про це Пенсійний фонд і переоформила виплати за новою адресою, повторна ідентифікація за цією підставою їй не потрібна.

Як пройти ідентифікацію дистанційно

Пенсіонери можуть підтвердити особу кількома способами, зокрема без особистого відвідування установ.

Один із варіантів — скористатися Дія.Підписом. Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або в мобільному застосунку "Пенсійний фонд України" за допомогою цього сервісу. Після успішного підтвердження особи ідентифікацію вважатимуть пройденою.

Ще один спосіб — пройти відеоідентифікацію з працівником Пенсійного фонду. Для цього необхідно попередньо подати заявку через вебпортал установи або звернутися до контакт-центру за одним із номерів:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Під час відеозв'язку потрібно показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також відповісти на запитання представника Пенсійного фонду.

Крім того, пройти процедуру можна особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноваженому банку.

Для українців, які перебувають за кордоном, передбачений ще один варіант. Вони можуть звернутися до посольства чи консульства України та отримати документ, який підтверджує факт перебування людини серед живих. Його разом із заявою про поновлення виплат потрібно передати до Пенсійного фонду.

Що буде, якщо не пройти перевірку

Якщо пенсіонер належить до категорій, для яких ідентифікація обов'язкова, але не підтвердить особу до 31 грудня 2026 року, з 1 січня 2027-го виплату пенсії можуть призупинити.

При цьому людина не втрачає права на вже призначену пенсію. Після проходження ідентифікації виплати поновлять. Також одержувач має повідомити Пенсійний фонд, що не отримує пенсійних виплат від відповідних органів Російської Федерації.

Дізнатися, чи успішно пройдено перевірку, можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду або в мобільному застосунку. Для цього потрібно скористатися сервісом "Моя ідентифікація".

Раніше стало відомо, що у 2027 році для виходу на пенсію за віком у 60 років українцям знадобиться щонайменше 34 роки страхового стажу. Водночас для тих, кому виповнилося 60 років у 2026 році, передбачені інші вимоги, навіть якщо вони оформлюватимуть пенсію вже наступного року.

Крім того, багатодітні матері можуть претендувати на щомісячну доплату до пенсії в розмірі до 1038 гривень. Розмір надбавки визначають з урахуванням кількох умов, а для її оформлення необхідно подати окремий пакет документів.