Базовый сценарий пенсионной реформы, над которым работает правительство, требует около 170 миллиардов гривен дополнительных выплат ежегодно. Такую сумму назвал премьер-министр Сергей Корецкий, признав, что сейчас она невозможна, поэтому в Кабмине ищут компромиссный вариант.

По базовому сценарию, над которым работает правительство, на пенсионную реформу ежегодно требуется около 170 миллиардов гривен дополнительных выплат. Об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

"Что касается пенсионной реформы. Осознаем ли мы, что нужно искать решения, проводить пенсионную реформу и повышать пенсии? Безусловно, да!", — сказал Корецкий.

В правительстве просчитали различные сценарии реформы, однако базовый оказался слишком дорогостоящим.

"Почти 200 млрд. На данный момент это — непосильная сумма. Поэтому ищем компромиссное решение, которое позволит шаг за шагом продвигаться в этом направлении", — отметил премьер.

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Сколько лет уже обещают провести реформу

Об изменениях в системе солидарного пенсионного обеспечения говорят с 2023 года. Тогда премьер Денис Шмыгаль заявлял, что реформу проведут в 2024 году, а министр социальной политики Оксана Жолнович обещала подготовить инфраструктуру для накопительной системы к 2025 году, предупреждая, что в случае продолжения войны запуск возможен только после победы.

В сентябре 2024 года в Минсоцполитики сообщили, что реформа солидарной системы разработана, а запуск новой системы планировался на июль 2025 года. Накопительную систему планировали внедрять с 2026 года, и тогда же, по словам Жолнович, могли начаться первые накопления.

Затем сроки снова сдвинулись. В октябре 2025 года министр социальной политики, семьи и единства Улютин назвал обязательную накопительную систему преждевременной, поскольку финансовый рынок не готов эффективно инвестировать такие средства. В ноябре того же года он пообещал завершить работу над законопроектом до конца декабря, а в феврале 2026 года — передать документ в Верховную Раду в течение года.

В конце сентября этого года Минсоцполитики сообщило, что законопроект доработан. Программа деятельности правительства предусматривает введение добровольной накопительной системы в 2027 году.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые переведут пенсионные выплаты на карту monobank до конца 2026 года, смогут получить 1000 гривен кэшбэка и год повышенного кэшбэка на медицинские товары и услуги. Акция действует с 1 октября по 31 декабря 2026 года, единовременная выплата начисляется после первого зачисления пенсии на карту, а 5% кэшбэка в категории "Медицина" будут действовать в течение следующих 12 месяцев.

Кроме того, в Пенсионном фонде пояснили, что люди с инвалидностью с детства могут одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца и государственную социальную помощь. Такое право предусмотрено законодательством при условии соблюдения определенных требований.