Близько 170 мільярдів гривень додаткових виплат щороку потребує базовий сценарій пенсійної реформи, над яким працює уряд. Таку суму назвав прем'єр-міністр Сергій Корецький, визнавши, що зараз вона неможлива, тому в Кабміні шукають компромісний варіант.

Приблизно 170 мільярдів гривень додаткових виплат щороку потрібно на пенсійну реформу за базовим сценарієм, над яким працює уряд. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький сказав під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

"Щодо пенсійної реформи. Чи усвідомлюємо ми, що треба шукати рішення і робити пенсійну реформу і піднімати пенсії? Безумовно, так!", – сказав Корецький.

Різні сценарії реформи в уряді прорахували, проте базовий виявився надто дорогим.

"Майже до 200 млрд. На даний момент це – не підйомна цифра. Тому шукаємо компромісне рішення, яке покаже крок за кроком у цьому напрямі", – констатував прем'єр.

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Скільки років обіцяють реформу

Про зміни в солідарній системі говорять із 2023 року. Тоді прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що реформу проведуть у 2024-му, а міністерка соцполітики Оксана Жолнович обіцяла підготувати інфраструктуру для накопичувальної системи до 2025 року, застерігаючи, що за умови продовження війни запуск можливий лише після перемоги.

У вересні 2024 року в Мінсоцполітики повідомили, що реформу солідарної системи розробили, а саму нову систему прогнозували запустити з липня 2025-го. Накопичувальну планували впроваджувати з 2026 року, і тоді ж, за словами Жолнович, могли початися перші накопичення.

Далі терміни знову поїхали. У жовтні 2025 року міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Улютін назвав обов'язкову накопичувальну систему передчасною, бо фінансовий ринок не готовий ефективно інвестувати такі кошти. У листопаді того ж року він обіцяв завершити законопроєкт до кінця грудня, а в лютому 2026-го – передати документ до Верховної Ради протягом року.

Наприкінці вересня цього року Мінсоцполітики повідомило, що законопроєкт фіналізовано. Програма діяльності уряду передбачає запровадження добровільної накопичувальної системи у 2027 році.

Раніше повідомлялося, що українці, які переведуть пенсійні виплати на картку monobank до кінця 2026 року, зможуть отримати 1000 гривень кешбеку та рік підвищеного кешбеку на медичні товари й послуги. Акція діє з 1 жовтня до 31 грудня 2026 року, одноразову виплату нараховують після першого зарахування пенсії на картку, а 5% кешбеку в категорії "Медицина" діятимуть наступні 12 місяців.

Також у Пенсійному фонді пояснили, що люди з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу. Таке право передбачене законодавством за умови дотримання визначених вимог.