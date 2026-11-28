В Украине будут отключать свет весь день: появились графики на 29 ноября
В воскресенье в некоторых областях будут введены ограничения на электроснабжение. ГПО будут действовать круглосуточно.
В воскресенье, 29 ноября, в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии. Об этом предупредила компания "Укрэнерго".
В компании отмечают, что графики почасовых отключений — от 1 до 3 очередей — будут действовать для всех категорий потребителей. Для промышленности будут введены графики ограничения мощности.
В НЭК "Укрэнерго" подчеркнули, что ограничительные меры принимаются исключительно с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергетической системы в связи с последствиями вражеских атак на энергосистему.
Киевская область
Тематические каналы публикуют график для Киевской области.
Львовская область
Во Львовской области также будут применять ГПО, сообщили в "Львовоблэнерго".
Николаевская область
"Николаевоблэнерго" опубликовало график подачи электроэнергии на воскресенье, 29 ноября.
Полтавская область
В Полтавской области 29 ноября с 00:00 до 08:00 действует ГПО в объеме 1 очереди, с 08:00 до 10:00 действует ГПО в объеме 2 очереди, с 10:00 до 16:00 — в объеме 2,5 очереди, с 16:00 до 20:00 вводится ГПО в объеме 3 очередей, а с 20:00 до 23:59 — в объеме 2,5 очередей, сообщили в "Полтаваоблэнерго".
Сумская область
В регионе будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго", сообщили в "Сумыоблэнерго".
Хмельницкая область
В Хмельницкой области будут введены графики почасовых отключений, сообщили в "Хмельницкоблэнерго".
Черкасская область
В Черкасской области ограничения на потребление электроэнергии будут действовать с 06:00 до 24:00, сообщили в "Черкассыоблэнерго".
Черновицкая область
"Черновцыоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений, который может меняться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме страны.
Отметим, что проверить графики также можно на агрегаторе информации из открытых источников alerts.org.ua, который не является официальным ресурсом энергетических компаний, а лишь собирает данные облэнерго.
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Напомним, что Фокус писал о том, зачем Кабмин вводит графики работы канализации.
Также сообщалось, что отключения не избавляют от больших счетов за коммуналку.