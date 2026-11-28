В воскресенье в некоторых областях будут введены ограничения на электроснабжение. ГПО будут действовать круглосуточно.

В воскресенье, 29 ноября, в некоторых областях будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии. Об этом предупредила компания "Укрэнерго".

В компании отмечают, что графики почасовых отключений — от 1 до 3 очередей — будут действовать для всех категорий потребителей. Для промышленности будут введены графики ограничения мощности.

В НЭК "Укрэнерго" подчеркнули, что ограничительные меры принимаются исключительно с целью обеспечения стабильной работы объединенной энергетической системы в связи с последствиями вражеских атак на энергосистему.

Киевская область

График Киевская область Фото: соцсети

Тематические каналы публикуют график для Киевской области.

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Львовская область

График Львовская область Фото: соцсети

Во Львовской области также будут применять ГПО, сообщили в "Львовоблэнерго".

Николаевская область

График Николаевской области Фото: скриншот

"Николаевоблэнерго" опубликовало график подачи электроэнергии на воскресенье, 29 ноября.

Полтавская область

График Полтавская область Фото: скриншот

В Полтавской области 29 ноября с 00:00 до 08:00 действует ГПО в объеме 1 очереди, с 08:00 до 10:00 действует ГПО в объеме 2 очереди, с 10:00 до 16:00 — в объеме 2,5 очереди, с 16:00 до 20:00 вводится ГПО в объеме 3 очередей, а с 20:00 до 23:59 — в объеме 2,5 очередей, сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Сумская область

График Сумской области Фото: Суммыоблэнерго

В регионе будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго", сообщили в "Сумыоблэнерго".

Хмельницкая область

График Хмельницкой области Фото: скриншот

В Хмельницкой области будут введены графики почасовых отключений, сообщили в "Хмельницкоблэнерго".

Черкасская область

График Черкасской области Фото: скриншот

В Черкасской области ограничения на потребление электроэнергии будут действовать с 06:00 до 24:00, сообщили в "Черкассыоблэнерго".

Черновицкая область

График Черновицкая область Фото: из открытых источников

"Черновцыоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений, который может меняться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме страны.

Отметим, что проверить графики также можно на агрегаторе информации из открытых источников alerts.org.ua, который не является официальным ресурсом энергетических компаний, а лишь собирает данные облэнерго.

Опрос Света в ряде регионов уже нет по 12 часов в сутки и больше, за ним исчезают вода и тепло. Насколько лично вы и ваше жилье готовы к тяжелой зиме? Опрос открыт до Полностью автономны — есть мощная зарядная станция/генератор, запас воды и альтернативный обогрев Частично готовы — хватит зарядить телефоны, ноутбук и пересидеть 6–12 часов, но при длительном блэкауте будет критично Не готовы / нет денег — живем по графикам, на дорогое оборудование и резервное питание не хватает средств Планируем уезжать — если пропадут отопление и вода надолго, переедем в частный дом или за границу Голосовать

Напомним, что Фокус писал о том, зачем Кабмин вводит графики работы канализации.

Также сообщалось, что отключения не избавляют от больших счетов за коммуналку.