Частина областей у неділю відчуватиме обмеження електроенергії. ГПВ діятимуть цілодобово.

У неділю, 29 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Про це попередила компанія "Укренерго".

У компанії наголошують, що графіки погодинних відключень, від 1 до 3 черг, діятимуть для всіх категорій споживачів. Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності.

У НЕК "Укренерго" наголосили, що заходи обмеження вживаються винятково з метою забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи через наслідки ворожих атак на енергосистему.

Київська область

Графік Київщина Фото: соцмережi

Тематичні канали публікують графік для Київської області.

Львівська область

Графік Львівщина Фото: соцмережi

На Львівщині також застосовуватимуть ГПВ, повідомили в "Львівобленерго".

Відео дня

Миколаївська область

Графік Миколаївщина Фото: скриншот

"Миколаївобленерго" оприлюднило ГПВ на неділю, 29 листопала.

Полтавська область

Графік Полтавщина Фото: скриншот

На Полтавщині 29 листопада з 00:00 по 08:00 застосовується ГПВ в обсязі 1 черги, з 08:00 по 10:00 застосовується ГПВ в обсязі 2 черг, з 10:00 по 16:00 застосовується ГПВ в обсязі 2.5 черги, з 16:00 по 20:00 застосовується ГПВ в обсязі 3 черг, а з 20:00 по 23:59 застосовується ГПВ в обсязі 2.5 черги, повідомили в "Полтаваобленерго".

Сумська область

Графік Сумщина Фото: Сумиобленерго

В регіоні діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго", повідомили в "Сумиобленерго".

Хмельницька область

Графік Хмельниччина Фото: скриншот

На Хмельниччині будуть застосовані графіки погодинних відключень, повідомили в "Хмельницькобленерго".

Черкаська область

Графік Черкащина Фото: скриншот

На Черкащині ГПВ будуть застосовані з 06:00 до 24:00, повідомили в "Черкасиобленерго".

Чернівецька область

Графік Чернівецька область Фото: з відкритих джерел

"Чернівціобленерго" опублікувало графік погодинних відключень, який може змінюватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.

Зазначимо, що перевірити графіки також можна на агрегаторі інформації з відкритих джерел alerts.org.ua, який не є офіційним ресурсом енергетичних компаній, а лише збирає дані обленерго.

Опитування Світла у низці регіонів вже немає по 12 годин на добу і більше, а за ним зникають вода та тепло. Наскільки ви особисто та ваше житло готові до суворої зими? Опитування відкрите до Повністю автономні — є потужна зарядна станція/генератор, запас води та альтернативне опалення Частково готові — вистачить зарядити телефони, ноутбук і просидіти 6–12 годин, але при тривалому блекауті буде критично Не готові / немає грошей — живемо за графіками, на дороге обладнання та резервне живлення не вистачає коштів Плануємо виїхати — якщо опалення та водопостачання зникнуть надовго, переїдемо до приватного будинку або за кордон Голосувати

Нагадаємо, Фокус писав, навіщо Кабмін вводить графіки для каналізації.

Також повідомлялося, що відключення не рятують від великих рахунків за комуналку