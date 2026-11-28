В Україні відключатимуть світло весь день: з'явилися графіки на 29 листопада
Частина областей у неділю відчуватиме обмеження електроенергії. ГПВ діятимуть цілодобово.
У неділю, 29 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії. Про це попередила компанія "Укренерго".
У компанії наголошують, що графіки погодинних відключень, від 1 до 3 черг, діятимуть для всіх категорій споживачів. Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності.
У НЕК "Укренерго" наголосили, що заходи обмеження вживаються винятково з метою забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи через наслідки ворожих атак на енергосистему.
Київська область
Тематичні канали публікують графік для Київської області.
Львівська область
На Львівщині також застосовуватимуть ГПВ, повідомили в "Львівобленерго".
Миколаївська область
"Миколаївобленерго" оприлюднило ГПВ на неділю, 29 листопала.
Полтавська область
На Полтавщині 29 листопада з 00:00 по 08:00 застосовується ГПВ в обсязі 1 черги, з 08:00 по 10:00 застосовується ГПВ в обсязі 2 черг, з 10:00 по 16:00 застосовується ГПВ в обсязі 2.5 черги, з 16:00 по 20:00 застосовується ГПВ в обсязі 3 черг, а з 20:00 по 23:59 застосовується ГПВ в обсязі 2.5 черги, повідомили в "Полтаваобленерго".
Сумська область
В регіоні діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго", повідомили в "Сумиобленерго".
Хмельницька область
На Хмельниччині будуть застосовані графіки погодинних відключень, повідомили в "Хмельницькобленерго".
Черкаська область
На Черкащині ГПВ будуть застосовані з 06:00 до 24:00, повідомили в "Черкасиобленерго".
Чернівецька область
"Чернівціобленерго" опублікувало графік погодинних відключень, який може змінюватися залежно від оперативної ситуації в енергосистемі країни.
Зазначимо, що перевірити графіки також можна на агрегаторі інформації з відкритих джерел alerts.org.ua, який не є офіційним ресурсом енергетичних компаній, а лише збирає дані обленерго.
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