Матери, которые через год после рождения ребенка официально вернутся на работу, будут получать пособие от государства. На эти средства можно оплатить услуги детского сада.

Государство оказывает поддержку молодым матерям на всех этапах, начиная с беременности и заканчивая рождением ребенка. Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказала народный депутат Ирина Борзова.

По её словам, государство обеспечило поддержку женщинам, не имеющим трудового стажа и не получающим "больничные" от работодателя. В таких случаях женщины могут претендовать на 7 тысяч гривен ежемесячно.

"Это такая предродовая поддержка именно для женщин, не имеющих профессионального стажа", — рассказала народный депутат.

На 36-й неделе беременности или в течение года после рождения ребенка можно получить "Пакет малыша", который состоит из более чем 90 предметов одежды и средств гигиены. Впрочем, вместо этого родители могут получить денежную компенсацию, которая с 2027 года составит более 9 тысяч гривен, отметила Борзова.

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После рождения ребенка один из родителей может оформить единовременное денежное пособие в размере 50 тысяч гривен.

Если беременная женщина хорошо себя чувствует и может работать вплоть до самого рождения ребенка, то уже после родов она сможет оформить себе 4 месяца больничных, которые, как правило, предоставляются "авансом" для "сохранения" здоровья ребенка.

По окончании больничного женщина сможет уйти в декретный отпуск и в течение года будет ежемесячно получать 7 тысяч гривен.

"Эти средства поступают на специальный счет, которые можно потратить исключительно на ребенка, на детское питание, на одежду, на лекарства. Но, например, нельзя перечислить или перевести эти средства на другую карту", — пояснила народная избранница.

А когда ребенку исполнится год, начнет действовать новая государственная программа "єЯсла", предназначенная для женщин, желающих вернуться на работу. В рамках этой инициативы трудоустроенная женщина будет дополнительно получать 8 тысяч гривен, которые будут поступать на специальный счет "Забота о ребенке".

"Эти средства можно потратить исключительно на оплату детского сада, определенных специальных курсов английского языка или на питание ребенка", — рассказала Ирина Борзова.

Напомним, что подать заявку на "еЯсла" онлайн можно на портале "Дия". Пособие на ребенка для работающих родителей составляет 8 тысяч гривен ежемесячно, а на ребенка с инвалидностью — 12 тысяч.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Верховной Раде предлагают существенно увеличить пособие при рождении ребенка.