Матері, які через рік після народження дитини офіційно повернуться на роботу, отримуватимуть допомогу від держави. Коштами можна сплатити послуги дитячого садка.

Держава підтримує молодих матерів на усіх етапах, починаючи від вагітності, закінчуючи народженням дитини. Про це в ефірі Новини.LIVE розповіла народна депутатка Ірина Борзова.

За її словами, держава підстрахувала жінок, які не мають робочого стажу та не отримують "лікарняні" від роботодавця. В таких випадках жінки можуть претендувати на 7 тисяч гривень щомісяця.

"Це така допологова підтримка саме жінкам, які не мають професійного стажу", — розповіла нардепка.

У 36 тижнів вагітності чи протягом року після народження можна отримати "Пакунок малюка", який складається з понад 90 предметів одягу та засобів гігієни. Утім, замість нього батьки можуть отримати грошову компенсацію, яка з 2027 року становитиме більше 9 тисяч гривень, зауважила Борзова.

Відео дня

Після народження дитини один з батьків може оформити одноразову грошову допомогу у сумі 50 тисяч гривень.

Якщо вагітна жінка гарно себе почуває та може працювати до самого народження дитини, то вже після пологів вона зможе оформити собі 4 місяці лікарняних, які, як правило, надаються "авансом", для збереження дитини.

Після завершення лікарняних жінка зможе вийти у декретну відпустку та рік щомісяця отримуватиме 7 тисяч гривень.

"Ці кошти приходять на спеціальний рахунок, який можна витратити виключно на дитину, на дитяче харчування, на одяг, на ліки. Але, наприклад, не можна перерахувати чи перекинути ці кошти на іншу карту", — пояснила народна обраниця.

А вже коли дитині виповниться рік, розпочинається нова державна програма "ЄЯсла", яка розрахована на жінок, що хочуть повернутися на роботу. У рамках цієї ініціативи, працевлаштована жінка додатково отримувати 8 тисяч гривень, які приходитимуть на спеціальний рахунок "Турбота про дитину".

"Ці кошти можна витратити виключно на оплату дитячого садочку, або певних спеціальних курсів англійської мови, або на харчування дитини", — розповіла Ірина Борзова.

Нагадаємо, оформити "єЯсла" онлайн можна на порталі "Дія". Допомога на дитину для працюючих батьків становить 8 тисяч гривень щомісяця, а на дитину з інвалідністю – 12 тисяч.

Також Фокус писав, що у Верховній Раді пропонують суттєво збільшити допомогу при народженні дитини.