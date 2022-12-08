Быстрый торт из крекера: пошаговый рецепт (видео)

При желании готовый торт можно украсить шоколадом или кокосовой стружкой.

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Торты быстрого приготовления без выпечки весьма востребованы в современных реалиях, когда подолгу нет света, а любовь к сладкому никто не отменял. Предлагаем приготовить торт из крекера "Рыбки". Процесс не займет много времени, а результат порадует. Рецептом поделилась кулинарный блогер djama_food.

Нежный торт из крекера

Ингредиенты:

Крекер – 400 гр;

Сметана – 500 гр;

Вареная сгущенка – 1 банка;

Банан – 3 шт.

Способ приготовления:

В глубокую миску высыпать печенье, добавить сметану и вареную сгущенку, все хорошо перемешать.

Бананы нарезать кубиками или колечками и добавить в посуду к остальным ингредиентам. При желании можно добавить 2-4 ст. л. сахара.

Далее необходимо сформировать торт. Для этого можно использовать салатник.

Внутреннюю часть формы выстелить пищевой пленкой, выложить основу плотно закрыть пленкой, а затем отправить в холодильник на несколько часов, а можно и на ночь.

Достав торт из холодильника, развернуть пленку, накрыть салатник блюдом и перевернуть десерт кверху дном. Снять форму и пленку, а верх украсить шоколадом и кокосовой стружкой.

Напомним, как приготовить без выпечки медовик, "Наполеон" и чизкейк.