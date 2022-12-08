Швидкий торт із крекера: покроковий рецепт (відео)
За бажання готовий торт можна прикрасити шоколадом або кокосовою стружкою.
Торти швидкого приготування без випічки дуже потрібні в сучасних реаліях, коли довго немає світла, а любов до солодкого ніхто не скасовував. Пропонуємо приготувати торт із крекерів "Рибки". Процес не займе багато часу, а результат потішить. Рецептом поділилася кулінарна блогерка djama_food.
Ніжний торт із крекера
Інгредієнти:
- крекер – 400 г;
- сметана – 500 г;
- варене згущене молоко — 1 банка;
- банан – 3 шт.
Спосіб приготування:
У глибоку миску висипати печиво, додати сметану і варене згущене молоко, все добре перемішати.
Банани нарізати кубиками або кільцями і додати в посуд до інших інгредієнтів. За бажання можна додати 2-4 ст. л. цукру.
Далі потрібно сформувати торт. Для цього можна використати салатник.
Внутрішню частину форми вистелити харчовою плівкою, викласти основу, щільно закрити плівкою, потім відправити в холодильник на кілька годин, а можна і на ніч.
Діставши торт із холодильника, розгорнути плівку, накрити салатник блюдом і перевернути десерт догори дном. Зняти форму та плівку, а верх прикрасити шоколадом і кокосовою стружкою.
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