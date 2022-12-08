Швидкий торт із крекера: покроковий рецепт (відео)

За бажання готовий торт можна прикрасити шоколадом або кокосовою стружкою.

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Торти швидкого приготування без випічки дуже потрібні в сучасних реаліях, коли довго немає світла, а любов до солодкого ніхто не скасовував. Пропонуємо приготувати торт із крекерів "Рибки". Процес не займе багато часу, а результат потішить. Рецептом поділилася кулінарна блогерка djama_food.

Ніжний торт із крекера

Інгредієнти:

крекер – 400 г;

сметана – 500 г;

варене згущене молоко — 1 банка;

банан – 3 шт.

Спосіб приготування:

У глибоку миску висипати печиво, додати сметану і варене згущене молоко, все добре перемішати.

Банани нарізати кубиками або кільцями і додати в посуд до інших інгредієнтів. За бажання можна додати 2-4 ст. л. цукру.

Далі потрібно сформувати торт. Для цього можна використати салатник.

Внутрішню частину форми вистелити харчовою плівкою, викласти основу, щільно закрити плівкою, потім відправити в холодильник на кілька годин, а можна і на ніч.

Діставши торт із холодильника, розгорнути плівку, накрити салатник блюдом і перевернути десерт догори дном. Зняти форму та плівку, а верх прикрасити шоколадом і кокосовою стружкою.

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