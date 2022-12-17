Торт "Наполеон" с мандариновым джемом: новый вкус любимого десерта

Сочетание заварного крема, несладкого теста и мандаринов дает совершенно потрясающий вкус.

Related video

Торт "Наполеон" и сочные мандарины – две ярких составляющих любого новогоднего стола. Предлагаем объединить их в один десерт по рецепту из блога "Сборник рецептов" и порадовать гостей необычным сочетанием вкусов.

Торт "Наполеон" с мандариновой начинкой

Ингредиенты:

Мука – 390 гр;

Сливочное масло – 340 гр;

Ледяная вода – 140 гр.

Для крема:

Сливки (жирностью не менее 33%) – 200 гр;

Молоко – 300 гр;

Ванильный сахар – 30 гр;

Яйца – 2 шт;

Мука/крахмал – 25 гр;

Масло сливочное – 50 гр;

Сахар — 50 гр;

Кукурузный крахмал – 18 гр;

Мандарины – 5-6 шт.

Способ приготовления:

Сливочное масло на час убрать в морозилку, а затем натереть его на терке в глубокую миску. Туда же просеять муку и руками растереть ее вместе с маслом в крошку. Добавить воду и быстро замешать тесто в ком. Вымешивать не обязательно, поэтому тесто может быть неоднородным. Разделить его на шесть частей, скатать в шарики и отправить в холодильник на 40 минут.

Далее необходимо приготовить заварной крем. В сотейник с толстым дном вылить молоко и сливки, все хорошо перемешать и довести до кипения, сняв затем с огня. В отдельной посуде хорошо перемешать яйца с сахаром, ванилином и мукой, а потом перелить получившуюся массу в молочно-сливочную смесь и, постоянно помешивая, варить на среднем огне до загустения. В готовый крем добавить масло, все хорошо взбить, накрыть пленкой в контакт и убрать.

Следующий этап – выпекание коржей. Раскатать каждую из шести частей в тонкий блин, наколоть его вилкой и отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 7 минут.

Пока коржи пекутся, нужно сделать мандариновый джем. Очистить цитрусовые (можно взять апельсины) от кожуры и белых пленок и прожилок, порезать на мелкие кусочки, сложить в сотейник, добавить сахар и проварить 5 минут. Туда же всыпать крахмал, перемешать и доварить до загустения.

Последний этап – сборка торта. Коржи аккуратно обрезать по форме. На первый корж нанести слой крема, накрыть следующим, на который выложить часть джема из мандаринов, затем чередовать начинку. Верхний корж смазать кремом и посыпать торт сверху и по бокам крошкой, полученной из измельченных обрезков "Наполеона". Готовый десерт оставить на несколько часов в холодильнике для пропитки.

Напомним, как приготовить классический "Наполеон", творожный вариант этого торта, а также "Наполеон" из печенья без духовки.