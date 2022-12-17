Торт "Наполеон" з мандариновим джемом: новий смак улюбленого десерту

Поєднання заварного крему, несолодкого тіста і мандаринів дає приголомшливий смак.

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Торт "Наполеон" та соковиті мандарини – дві яскраві складові будь-якого новорічного столу. Пропонуємо об'єднати їх в один десерт за рецептом з блогу "Збірка рецептів" та порадувати гостей незвичайним поєднанням смаків.

Торт "Наполеон" з мандариновою начинкою

Складові:

Борошно — 390 г;

Вершкове масло – 340 г;

Крижана вода — 140 г.

Для крему:

Вершки (жирністю щонайменше 33%) – 200 г;

Молоко – 300 г;

Ванільний цукор – 30 г;

Яйця – 2 шт.;

Борошно/крохмаль – 25 г;

Масло вершкове – 50 г;

Цукор — 50 г;

Кукурудзяний крохмаль – 18 г;

Мандарини – 5-6 шт.

Спосіб приготування:

Вершкове масло на годину прибрати в морозилку, а потім натерти на тертці в глибоку миску. Туди ж просіяти муку і руками розтерти її разом із маслом у крихту. Додати воду і швидко замішати тісто. Вимішувати не обов'язково, тому тісто може бути неоднорідним. Розділити його на шість частин, скачати в кульки та відправити у холодильник на 40 хвилин.

Далі потрібно приготувати заварний крем. У сотейник з товстим дном вилити молоко і вершки, все добре перемішати і довести до кипіння, потім знявши з вогню. В окремому посуді добре перемішати яйця з цукром, ваніліном і борошном, а потім перелити масу в молочно-вершкову суміш і, постійно помішуючи, варити на середньому вогні до загусання. У готовий крем додати масло, все добре збити, накрити плівкою і відставити.

Наступний етап – випікання коржів. Розкачати кожну із шести частин у тонкий млинець, поколоти його вилкою і відправити в духовку, розігріту до 200 градусів на 7 хвилин.

Поки коржі печуться, потрібно зробити мандариновий джем. Очистити цитрусові (можна взяти апельсини) від шкірки та білих плівок та прожилок, порізати на дрібні шматочки, скласти в сотейник, додати цукор та проварити 5 хвилин. Туди ж всипати крохмаль, перемішати та доварити до загусання.

Останній етап – збирання торта. Коржі акуратно обрізати по формі. На перший корж нанести шар крему, накрити наступним, на який викласти частину джему з мандаринів, потім чергувати начинку. Верхній корж змастити кремом і посипати торт зверху та з боків крихтою, отриманою з подрібнених обрізків "Наполеона". Готовий десерт залишити на кілька годин у холодильнику для просочення.

Нагадаємо, як приготувати класичний "Наполеон", сирний варіант цього торта, а також "Наполеон" із печива без духовки.