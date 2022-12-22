Детская радость: шоколадные бомбочки с какао и маршмеллоу
Такой десерт удивит и порадует детей.
Молоко – очень полезный продукт, который особенно необходим детям. Правда, не всегда малыши с удовольствием его пьют, поэтому рекомендуем приготовить для них шоколадные бомбочки, которые пойдут с молоком просто на ура. Рецептом поделились в блоге "Сборник рецептов".
Шоколадные бомбочки с какао
Ингредиенты:
- Темный или молочный шоколад;
- Какао;
- Маршмеллоу;
- Молоко.
Способ приготовления:
Полукруглые силиконовые формы смазать сливочным или растительным маслом, а затем – так же растопленным на водяной бане шоколадом. Шоколада на стенки лучше наносить побольше, поскольку тонкий тяжело будет извлечь. Формы отправить в морозилку на 10-15 минут, чтобы шоколад застыл.
Затем аккуратно достать полусферы из формы, начинить их какао (по трети или половине чайной ложки) и маршмеллоу. Каждую начиненную полусферу накрыть второй пустой. Склеить их можно оставшимся шоколадом. Снова поместить в морозилку еще на 10 минут.
Нагреть молоко и при подаче бросить в него бомбочку. Теплое молоко растопит шоколад, и какао вместе с маршмеллоу наполнит чашку, что однозначно понравится вашему ребенку.
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