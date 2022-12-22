Дитяча радість: шоколадні бомбочки з какао та маршмелоу

Такий десерт здивує та порадує дітей.

Related video

Молоко — дуже корисний продукт, особливо необхідний дітям. Щоправда, не завжди малюки із задоволенням його п'ють, тому рекомендуємо приготувати для них шоколадні бомби, які підуть із молоком просто на ура. Рецептом поділилися у блозі "Збірка рецептів".

Шоколадні бомбочки з какао

Інгредієнти:

Темний чи молочний шоколад;

Какао;

Маршмелоу;

Молоко.

Спосіб приготування:

Напівкруглі силіконові форми змастити вершковим маслом або олією, а потім — так само розтопленим на водяній бані шоколадом. Шоколад на стінки краще наносити побільше, оскільки тонкий шар важко буде витягти. Форми відправити в морозилку на 10-15 хвилин, щоб шоколад застиг.

Потім акуратно дістати півсфери з форми, начинити їх какао (по третині або половині чайної ложки) та маршмелоу. Кожну начинену півсферу накрити другою пусткою. Склеїти їх можна шоколадом, що залишився. Знову помістити у морозилку ще на 10 хвилин.

Нагріти молоко і при подачі кинути в нього бомбу. Тепле молоко розтопить шоколад, і какао разом із маршмелоу наповнить чашку, що однозначно сподобається вашій дитині.

Нагадаємо, як приготувати чизкейк без випічки та бутерброди у вигляді Діда Мороза.