Порционный ленивый "Наполеон" с мандариновым джемом: как приготовить

Оригинальное оформление десерта и мандариновые нотки очень понравятся всем, кто попробует этот "Наполеон".

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"Наполеон", который часто называют королем тортов, сегодня может удивить многообразием вариантов приготовления. Его делают без выпечки, в виде печенья и пирожных. Сегодня мы предлагаем вариант ленивого "Наполеона" от известного кулинарного блогера Валерии Велигуры, которая создала оригинальный десерт со знакомым вкусом, но очень неожиданным наполнением и оформлением.

Ленивый "Наполеон" с мандариновым джемом

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 300 гр.

Для крема:

Яйцо – 1 шт;

Сахар – 100 гр;

Ванильный сахар – 10 гр;

Соль – щепотка;

Мука – 250 гр;

Молоко – 250 гр;

Сливочное масло – 25 гр.

Для мандаринового джема:

Очищенные мандарины – 150 гр;

Сахар – 15 гр;

Лимонный сок – 1 ч. л;

Кукурузный крахмал – 15 гр;

Оранжевый краситель по желанию. ⠀ ⠀

Способ приготовления:

Сначала необходимо приготовить заварной крем. Для этого смешать яйцо, 50 гр сахара, соль, муку и все перемешать. Затем в сотейник с толстым дном вылить молоко, 50 гр сахара, ванильный сахар, перемешать и довести до кипения. Постоянно помешивая, влить горячее молоко в яичную смесь. Перелить снова в сотейник и варить до загустения. Выключить огонь, снять с плиты и добавить в крем сливочное масло, все хорошо перемешать. Накрыть пищевой пленкой в контакт и дать полностью остыть. ⠀ ⠀

Далее готовится мандариновый джем. Очищенные мандарины перебить блендером, выбрать пленки, добавить сахар, лимонный сок, крахмал, перемешать и варить до загустения, после чего полностью охладить.

Когда крем и джем готовы, самое время заняться коржами. Тесто разморозить и раскатать, выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Остудить и измельчить в блендере.

Взять большие стаканы или креманки, на дно которых насыпать крошку, сверху крем, а затем мандариновый джем, и так повторять, пока емкости не будут полные. Посыпать верх крошкой. Отправить десерт в холодильник на час. Перед подачей на стол можно украсить "Наполеон" по своему вкусу.

Напомним, как приготовить классический "Наполеон", а также красивый торт по мотивам "битого стекла".