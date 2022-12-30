Порційний лінивий "Наполеон" із мандариновим джемом: як приготувати

Оригінальне оформлення десерту й мандаринові нотки дуже сподобаються всім, хто спробує цей "Наполеон".

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Наполеон, який часто називають королем тортів, сьогодні може здивувати різноманіттям варіантів приготування. Його роблять без випічки, у вигляді печива й тістечок. Сьогодні ми пропонуємо варіант лінивого "Наполеона" від відомої кулінарної блогерки Валерії Велігури, яка створила оригінальний десерт зі знайомим смаком, але дуже несподіваним наповненням і оформленням.

Лінивий "Наполеон" із мандариновим джемом

Інгредієнти:

Тісто листкове — 300 гр.

Для крему:

Яйце — 1 шт;

Цукор — 100 гр;

Ванільний цукор — 10 гр;

Сіль — дрібка;

Борошно — 250 гр;

Молоко — 250 гр;

Вершкове масло — 25 гр.

Для мандаринового джему:

Очищені мандарини — 150 гр;

Цукор — 15 гр;

Лимонний сік — 1 ч. л.;

Кукурудзяний крохмаль — 15 гр;

Помаранчевий барвник за бажанням. ⠀ ⠀

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати заварний крем. Для цього змішати яйце, 50 г цукру, сіль, борошно та все перемішати. Потім у рондель із товстим дном вилити молоко, 50 г цукру, ванільний цукор, перемішати й довести до кипіння. Постійно помішуючи, влити гаряче молоко в яєчну суміш. Перелити знову в рондель і варити до загущування. Вимкнути вогонь, зняти з плити й додати в крем вершкове масло, все добре перемішати. Накрити харчовою плівкою в контакт і дати повністю охолонути. ⠀ ⠀

Далі готується мандариновий джем. Очищені мандарини перебити блендером, вибрати плівки, додати цукор, лимонний сік, крохмаль, перемішати й варити до загущування, після чого повністю охолодити.

Коли крем і джем готові, саме час зайнятися коржами. Тісто розморозити й розкотити, випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Остудити й подрібнити в блендері.

Узяти великі склянки або креманки, на дно яких насипати крихту, зверху крем, а потім мандариновий джем, і так повторювати, доки ємності не будуть повні. Посипати верх крихтою. Відправити десерт у холодильник на годину. Перед подачею на стіл можна прикрасити "Наполеон" на свій смак.

Нагадаємо, як приготувати класичний "Наполеон", а також гарний торт за мотивами "битого скла".