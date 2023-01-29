Сытно, вкусно и полезно. Рецепт запеченной курицы с рисом и овощами (видео)

При подаче блюда на стол можно добавить йогурт и зелень.

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Куриные ножки, приготовленные в духовке с овощами и рисом, станут идеальным блюдом для обеда или ужина. Мясо без жарки и запеченные болгарский перец и морковь – это не только вкусно, но и очень полезно, поэтому хорошо подойдет для тех, кто на диете или строго ограничивает себя в еде, избегая жареной и острой пищи. Рецептом аппетитнейшего блюда поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.

Запеченная курица с овощами и рисом

Ингредиенты:

Сладкий болгарский перец – 1 шт;

Лук – 1 шт;

Морковка – 1 шт;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Оливковое масло;

Голени или окорочка курицы – 4 шт;

Соль, черный перец, паприка – по вкусу;

Рис басмати – 250 гр;

Кипяток – 500 мл;

Греческий йогурт и листья шпината при подаче (по желанию).

Способ приготовления:

Перец помыть, очистить от семян, порезать крупными кубиками. Лук очистить и порезать полукольцами, морковь нарезать кольцами. На дно формы для запекания положить лук, мелко порезанный или пропущенный через пресс чеснок, болгарский перец, полить оливковым маслом, добавить соль и черный перец и перемешать. Сверху на овощи выложить курицу, снова полить чуть-чуть маслом и добавить соль и специи. Запекать все около 40 минут в предварительно нагретой до 180 градусов духовке.

Спустя 40 минут достать форму из духовки, убрать курицу, на овощи выложить рис, добавить кипяток, снова выложить кусочки мяса сверху. Закрыть его фольгой и запекать при той же температуре еще 20 минут. При подаче можно добавить йогурт и зелень.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить курицу в лаваше и в сливочно-сырном соусе.