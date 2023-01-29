Поживно, смачно та корисно. Рецепт запеченої курки з рисом та овочами (відео)

Під час подачі страви на стіл можна додати йогурт і зелень.

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Курячі ніжки, приготовлені в духовці з овочами та рисом, стануть ідеальною стравою для обіду чи вечері. М'ясо без смаження та запечені болгарський перець і морква – це не тільки смачно, а й дуже корисно, тому добре підійде для тих, хто на дієті чи суворо обмежує себе в їжі, уникаючи смаженої та гострої їжі. Рецептом найапетитнішої страви поділилася кулінарна блогерка Христина Азізян.

Запечена курка з овочами та рисом

Інгредієнти:

солодкий перець – 1 шт;

цибуля – 1 шт;

морквина – 1 шт;

часник – 1-2 зубчики;

оливкова олія;

гомілки або стегенця курки – 4 шт;

сіль, чорний перець, паприка – за смаком;

рис басматі – 250 г;

окріп — 500 мл;

грецький йогурт і листя шпинату для подачі (за бажанням).

Спосіб приготування:

Перець помити, очистити від насіння, нарізати великими кубиками. Цибулю очистити і нарізати півкільцями, моркву нарізати кільцями. На дно форми для запікання покласти цибулю, дрібно порізану або пропущений через прес часник, болгарський перець, полити оливковою олією, додати сіль і чорний перець та перемішати. Зверху на овочі викласти курку, знову полити трохи маслом і додати сіль та спеції. Запікати все приблизно 40 хвилин у попередньо нагрітій до 180 градусів духовці.

Через 40 хвилин дістати форму з духовки, прибрати курку, на овочі викласти рис, додати окріп, знову викласти шматочки м'яса зверху. Закрити його фольгою і запікати за тієї ж температури ще 20 хвилин. Під час подачі можна додати йогурт і зелень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати курку в лаваші та у вершково-сирному соусі.