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Їжа

Поживно, смачно та корисно. Рецепт запеченої курки з рисом та овочами (відео)

курка з овочами
Фото: kristinazizian/instagram

Під час подачі страви на стіл можна додати йогурт і зелень.

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Курячі ніжки, приготовлені в духовці з овочами та рисом, стануть ідеальною стравою для обіду чи вечері. М'ясо без смаження та запечені болгарський перець і морква – це не тільки смачно, а й дуже корисно, тому добре підійде для тих, хто на дієті чи суворо обмежує себе в їжі, уникаючи смаженої та гострої їжі. Рецептом найапетитнішої страви поділилася кулінарна блогерка Христина Азізян.

Запечена курка з овочами та рисом

Інгредієнти:

  • солодкий перець – 1 шт;
  • цибуля – 1 шт;
  • морквина – 1 шт;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • оливкова олія;
  • гомілки або стегенця курки – 4 шт;
  • сіль, чорний перець, паприка – за смаком;
  • рис басматі – 250 г;
  • окріп — 500 мл;
  • грецький йогурт і листя шпинату для подачі (за бажанням).

Спосіб приготування:

Перець помити, очистити від насіння, нарізати великими кубиками. Цибулю очистити і нарізати півкільцями, моркву нарізати кільцями. На дно форми для запікання покласти цибулю, дрібно порізану або пропущений через прес часник, болгарський перець, полити оливковою олією, додати сіль і чорний перець та перемішати. Зверху на овочі викласти курку, знову полити трохи маслом і додати сіль та спеції. Запікати все приблизно 40 хвилин у попередньо нагрітій до 180 градусів духовці.

Через 40 хвилин дістати форму з духовки, прибрати курку, на овочі викласти рис, додати окріп, знову викласти шматочки м'яса зверху. Закрити його фольгою і запікати за тієї ж температури ще 20 хвилин. Під час подачі можна додати йогурт і зелень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати курку в лаваші та у вершково-сирному соусі.