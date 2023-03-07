Три сюрприза для любимой: простые и вкусные блюда, которыми мужчина может порадовать 8 Марта

Все блюда готовятся легко и просто и под силу даже тем мужчинам, которые с кухней на "вы".

Related video

Дискуссии о том, стоит ли отмечать 8 Марта, разделили общество на два лагеря. Одни выступают за цветы-подарки-выходной, другие считают его пережитком СССР и предлагают не праздновать. Однако в любом случае в этот день большинство девушек и женщин втайне надеются на то, что их ждет какой-нибудь сюрприз. Если мужчины еще не определились, чем порадовать любимую, предлагаем приготовить для нее праздничный ужин. Фокус подобрал три рецепта, которые будут под силу даже новичку на кухне и позволят продемонстрировать свои чувства. Начать праздничный ужин предлагаем с рыбы.

Жареная речная форель с лимоном

Ингредиенты:

форель речная – 2 шт;

лимон – 1 шт;

петрушка – пучок;

соль – щепотка;

молотый черный перец – щепотка;

масло для жарки. Лучше взять оливковое.

Способ приготовления:

Рыбу очистить от чешуи, отрезать голову, хорошо промыть. Тушки выложить в миску, посолить, выжать на них половину лимона, поперчить и оставить мариноваться на 15-20 минут. В сковороде с толстым дном и стенками разогреть масло. Перед тем, как выкладывать форель на сковородку, в каждое брюшко положить веточку петрушки. Обжаривать на довольно сильном огне до золотистого цвета с каждой стороны по 2-3 минуты.

Готовую форель сбрызнуть второй половинкой лимона и можно подавать к столу.

[ + – ] Жареная речная форель с лимоном Фото: Getty

Фетучини Альфредо

За этим замысловатым названием скрывается паста с маслом и пармезаном, которая отличается простотой приготовления и изумительным вкусом.

Ингредиенты:

фетучини или тальятелле –300 гр;

пармезан – 150 гр;

сливочное масло – 50 гр;

соль – по вкусу

зеленый базилик.

Свежемолотый перец и другие специи – по желанию.

Способ приготовления:

Пасту отварить в подсоленной воде до готовности. Когда фетучини готовы, слить с них воду, высыпать в кастрюлю, туда же добавить тертый пармезан и растопленное сливочное масло, аккуратно перемешать. Пармезан, в отличие от других сыров, не плавится, поэтому не стоит переживать, что соус на пасте частично получается крупинками. Посыпать мелко порезанным базиликом и еще теплым ставить на стол. При желании можно добавить и другие специи для пасты.

[ + – ] Это блюдо можно также приготовить с курицей и грибами

Мусс из консервированной вишни

В качестве десерта можно сделать такой мусс. Кисловато-сладкий вкус, запах мяты станут отличным аккордом ужина.

Ингредиенты:

вишня консервированная (без косточек) — 250 г

сметана 20 % – 200 гр;

сахар – 80 гр;

желатин – 20 гр.

Способ приготовления:

Консервированную вишню откинуть на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость. Если вишня, консервированная в собственном соку, то сахара может понадобиться больше. Сметану достать из холодильника заранее, чтобы она нагрелась до комнатной температуры.

Воду вскипятить и полностью остудить.

Желатин всыпать в миску и залить 80 мл холодной кипяченой воды. Оставить на 30-40 минут, чтобы желатин набух. Вишню без косточек выложить в кастрюлю с толстым дном. Туда же добавить сахар, все измельчить блендером до однородной массы. При желании ее можно протереть через мелкое сито. Поставить кастрюлю с вишневой массой на средний огонь и довести до кипения. После этого снять ее с огня и добавить набухший желатин. Перемешать до однородности и растворения сахара и желатина.

Ввести в массу сметану и тщательно перемешать венчиком до однородности. Если используется быстродействующий желатин, то сметана и вишневая масса обязательно должны быть одной температуры, иначе образуются комки.

Получившийся мусс разлить по стаканам или креманкам, поставить в холодильник на 2-3 часа для застывания. Перед подачей мусс модно украсить вишнями, мятой или посыпать тертым шоколадом.

[ + – ] Вишневый мусс – лучший дессерт Фото: Getty

Ранее Фокус писал, почему начали праздновать 8 Марта.