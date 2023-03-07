Три сюрпризи для коханої: прості та смачні страви, якими чоловік може порадувати 8 Березня

Всі страви готуються легко і просто та під силу навіть тим чоловікам, які з кухнею на "ви".

Related video

Дискусії про те, чи варто відзначати 8 Березня, розділили суспільство на два табори. Одні виступають за квіти-подарунки-вихідні, інші вважають його пережитком СРСР і пропонують не святкувати. Однак у будь-якому випадку в цей день більшість дівчат і жінок потай сподіваються на те, що на них чекає якийсь сюрприз. Якщо чоловіки ще не визначилися, чим порадувати кохану, пропонуємо приготувати для неї святкову вечерю. Фокус підібрав три рецепти, які будуть під силу навіть новачкові на кухні та дозволять продемонструвати свої почуття. Почати святкову вечерю пропонуємо з риби.

Смажена річкова форель з лимоном

Інгредієнти:

форель річкова – 2 шт;

лимон – 1 шт;

петрушка – пучок;

сіль — щіпка;

мелений чорний перець — щіпка;

олія для смаження. Краще взяти оливкову.

Спосіб приготування:

Рибу очистити від луски, відрізати голову, добре промити. Тушки викласти в миску, посолити, вичавити на них половину лимона, поперчити і залишити маринуватися на 15-20 хвилин. У сковороді з товстим дном та стінками розігріти олію. Перед тим, як викладати форель на сковорідку, у кожне черевце покласти гілочку петрушки. Обсмажувати на сильному вогні до золотистого кольору з кожного боку по 2-3 хвилини.

Готову форель збризкати другою половинкою лимона і можна подавати до столу.

[ + – ] Смажена річкова форель з лимоном Фото: Getty

Феттуччіне Альфредо

За цією хитромудрою назвою ховається паста з маслом і пармезаном, яка відрізняється простотою приготування та дивовижним смаком.

Інгредієнти:

фетучіні або тальятелле -300 гр;

пармезан – 150 г;

масло – 50 гр;

сіль за смаком;

зелений базилік;

свіжомелений перець та інші спеції – за бажанням.

Спосіб приготування:

Пасту відварити у підсоленій воді до готовності. Коли фетучіні готові, злити з них воду, висипати в каструлю, туди додати тертий пармезан і розтоплене вершкове масло, акуратно перемішати. Пармезан, на відміну інших сирів, не плавиться, тому не варто переживати, що соус на пасті частково виходить крупинками. Посипати дрібно нарізаним базиліком і ще теплою страву поставити на стіл. За бажанням можна додати й інші спеції для пасти.

[ + – ] Цю страву можна також приготувати з куркою та грибами

Мус із консервованої вишні

Як десерт можна зробити такий мус. Кисловато-солодкий смак та запах м'яти стануть чудовим акордом вечері.

Інгредієнти:

вишня консервована (без кісточок) — 250 г;

сметана 20% — 200 гр;

цукор – 80 гр;

желатин – 20 гр.

Спосіб приготування:

Консервовану вишню відкинути на друшляк, щоб позбутися зайвої рідини. Якщо вишня консервована у власному соку, цукру може знадобитися більше. Сметану дістати із холодильника заздалегідь, щоб вона нагрілася до кімнатної температури.

Воду закип'ятити та повністю остудити.

Желатин всипати у миску та залити 80 мл холодної кип'яченої води. Залишити на 30-40 хвилин, щоб желатин набух. Вишню без кісточок викласти у каструлю з товстим дном. Туди ж додати цукор, подрібнити блендером до однорідної маси. За бажанням її можна протерти через дрібне сито. Поставити каструлю із вишневою масою на середній вогонь і довести до кипіння. Після цього зняти її з вогню і додати підготовлений желатин. Перемішати до однорідності й розчинення цукру та желатину.

Ввести у масу сметану і ретельно перемішати вінчиком до однорідності. Якщо використовується швидкорозчинний желатин, то сметана та вишнева маса обов'язково мають бути однієї температури, інакше утворюються грудочки.

Мус, що вийшов, розлити по склянках або креманках, поставити в холодильник на 2-3 години для застигання. Перед подачею мус модно прикрасити вишнями, м'ятою або посипати тертим шоколадом.

[ + – ] Вишневий мус – найкращий дессерт Фото: Getty

Раніше Фокус писав, чому почали святкувати 8 Березня.