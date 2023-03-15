Полезный ужин: семга, тушеная в сливках

За минуту до окончания тушения рыбу необходимо посыпать мелко нарезанной зеленью.

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Красная рыба – настоящий кладезь витаминов, поэтому любое блюдо с ней будет полезным и питательным. Предлагаем порадовать домочадцев вкусным ужином из семги, запеченной в сливочном соусе. Она готовится быстро и просто по рецепту из блога "Вкусные рецепты на каждый день"

Семга в сливках

Ингредиенты:

семга или лосось – 750 гр;

сливки жирные – 350 мл;

лимон – 1/2 шт;

чеснок – 3-4 зубчика;

оливковое масло – 1 ст. л;

специи – соль, перец, приправа к рыбе (по желанию);

укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу хорошо помыть, обсушить бумажным полотенцем, очистить от костей, снять кожу и порезать средними кусками. Сложить в миску, добавить приправы, соль, перец и сок лимона, оставить на 30 минут, чтобы специи и соль хорошо пропитали рыбу.

На сковородку налить оливковое масло, разогреть, а затем выложить кусочки рыбы. Жарить по четыре-пять минут, переворачивая. На другой сковородке подогреть сливки, добавить пропущенный через пресс чеснок, тушить пару минут, помешивая. Добавить специи. Готовый соус вылить в сковородку, где жарится рыба, аккуратно перемешать, довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить еще шесть-семь минут. За минуту до окончания готовки посыпать рыбу свежей мелко порезанной зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить слабосоленую рыбу по рецепту Евгения Клопотенко.