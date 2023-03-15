Корисна вечеря: сьомга, тушкована у вершках

За хвилину до закінчення тушкування рибу необхідно посипати дрібно нарізаною зеленню.

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Червона риба — справжнє джерело вітамінів, тому будь-яка страва з нею буде корисною і поживною. Пропонуємо порадувати домочадців смачною вечерею із сьомги, запеченої у вершковому соусі. Вона готується швидко та просто за рецептом із блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Сьомга у вершках

Інгредієнти:

сьомга чи лосось — 750 г;

вершки жирні — 350 мл;

лимон — 1/2 шт.;

часник — 3-4 зубчики;

оливкова олія — 1 ст. л;

спеції — сіль, перець, приправа до риби (за бажанням);

кріп — за смаком.

Спосіб приготування:

Рибу добре помити, обсушити паперовим рушником, очистити від кісток, зняти шкіру та порізати середніми шматками. Скласти в миску, додати приправи, сіль, перець і сік лимона, залишити на 30 хвилин, щоб спеції та сіль добре просочили рибу.

На сковорідку налити оливкову олію, розігріти, потім викласти шматочки риби. Смажити по чотири-п'ять хвилин, перевертаючи. На іншій сковорідці підігріти вершки, додати пропущений через прес часник, тушкувати кілька хвилин, помішуючи. Додати спеції. Готовий соус вилити в сковорідку, де смажиться риба, обережно перемішати, довести до кипіння. Зменшити вогонь і тушкувати ще шість-сім хвилин. За хвилину до закінчення приготування посипати рибу свіжою дрібно порізаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати слабосолону рибу за рецептом Євгена Клопотенка.