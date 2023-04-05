Привет из Грузии. Оджахури – сытное и вкусное блюдо на ужин

К столу такое блюдо подается с зеленью и свежими помидорами.

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Если у вас в холодильнике есть немного куриного филе, зелени и картошки, а в голове роятся мысли, что вкусного и интересного приготовить на ужин, рекомендуем вам сделать оджахури. Это национальное грузинское блюдо, представляющее собой жареное мясо с картофелем. Готовится из разных видов мяса, картофеля, специй, традиционно подается на кеци, сковороде из красной глины. На грузинском языке "оджахури" означает "семейное", это блюдо обычно готовится для всей семьи. Свой вариант приготовления оджахури предложила кулинарный блогер Кристина.

Оджахури

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт;

картофель – 3 шт;

лук – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик

кинза, петрушка;

спелые помидоры

соль, хмели-сунели, паприка, аджика – по 1 ч. л;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Картофель хорошо помыть и нарезать дольками. Филе курицы помыть и нарезать кубиками. Все специи смешать, половину из них добавить к картофелю, туда же – немного растительного масла и перемешать. Вторую часть специй отправить к куриному филе, так же добавив немного растительного масла.

Картофель переложить на противень и отправить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 20-30 минут, в зависимости от величины долек.

Мясо на сильном огне обжарить на растительном масле до золотистого цвета, добавить лук и чеснок. Когда лук станет мягким, отправить в сковородку запеченный картофель. Подавать со свежей зеленью и помидорами.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкуснейший грузинский салат.