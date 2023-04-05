Привіт із Грузії. Оджахурі – ситна та смачна страва на вечерю

До столу така страва подається із зеленню та свіжими помідорами.

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Якщо у вас у холодильнику є трохи курячого філе, зелені та картоплі, а в голові рояться думки, що смачного та цікавого приготувати на вечерю, рекомендуємо вам зробити оджахурі. Це національна грузинська страва, що представляэ собою смажене м'ясо з картоплею. Готується з різних видів м'яса, картоплі, спецій та традиційно подається на кеці, сковороді з червоної глини. Грузинською мовою "оджахурі" означає "сімейний", ця страва зазвичай готується для всієї родини. Свій варіант приготування оджахурі запропонувала кулінарний блогер Кристіна.

Оджахурі

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт;

картопля – 3 шт;

цибуля – 1 шт;

часник – 1 зубчик

кінза, петрушка;

стиглі помідори

сіль, хмелі-сунелі, паприка, аджика — по 1 ч. л;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Картоплю добре помити та нарізати дольками. Філе курки помити та нарізати кубиками. Всі спеції змішати, половину з них додати до картоплі, туди ж – трохи олії та перемішати. Другу частину спецій відправити до курячого філе, так само додавши трохи олії.

Картоплю перекласти на лист і відправити в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 20-30 хвилин, залежно від величини шматків картоплі.

М'ясо на сильному вогні обсмажити на олії до золотистого кольору, додати цибулю та часник. Коли цибуля стане м'якою, відправити в сковорідку запечену картоплю. Подавати зі свіжою зеленню та помідорами.

Раніше Фокус писав, як приготувати найсмачніший грузинський салат.