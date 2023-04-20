С сыром и ветчиной. Рецепт оригинальных дерунов
Это очень аппетитное и сытное блюдо.
Картофельные оладьи, или деруны с сыром и ветчиной — это очень вкусное блюдо, которое легко и быстро готовится из простых продуктов.
Готовятся они также просто, как и обычные деруны, но если к ним добавить другие ингредиенты, то получится совершенно новое блюдо. Фокус расскажет, как приготовить деруны с ветчиной и сыром. Подавать их лучше со сметаной или любым другим соусом по вкусу.
Деруны с сыром и ветчиной
Ингредиенты:
- картофель — 600 г;
- сыр (копченый, или любой другой по вашему вкусу) — 100 г;
- ветчина — 100 г;
- одно яйцо;
- петрушка и укроп;
- мука — 2 ст. ложки;
- масло растительное, соль, перец черный молотый.
Сыр натрите на крупной терке. Можно взять как копченый сыр, так и любой другой по вашему вкусу. Можно также взять сулугуни. Ветчину нарежьте помельче.
Картофель очистите и натрите на терке. Отожмите от лишней жидкости. Можно также измельчить картофель в блендере. Или напротив натереть картофель на крупной терке, тогда текстура получится более интересной.
Соедините картофель, сыр и ветчину. Добавьте яйцо и перемешайте.
Мелко нарежьте зелень. Добавьте к картофелю и прочим ингредиентам. Вмешайте муку, посолите и поперчите.
Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте деруны ложкой, формируя небольшие оладьи.
Жарьте деруны на небольшом огне до золотистого цвета, сперва с одной стороны, а потом с другой по пять минут максимум.
Таким же образом пожарьте остальные оладьи, подливая масло на сковороду по мере необходимости.
Деруны с сыром и ветчиной готовы. Подавайте горячими со сметаной, или несладким йогуртом.
Также вы можете приготовить вкуснейшие деруны с помидорами и сладким перцем. А еще можно приготовить оригинальный панский дерун с мясом и грибами. Он не жарится на сковороде, а запекается в духовке, так что начинка остается сочной и вкусной.