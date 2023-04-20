З сиром та шинкою. Рецепт оригінальних дерунів
Це дуже апетитна та ситна страва.
Картопляні оладки, або деруни з сиром та шинкою — це дуже смачна страва, яка легко та швидко готується із простих продуктів.
Готуються вони так само просто, як і звичайні деруни, але якщо до них додати інші інгредієнти, то вийде нова страва. Фокус розповість, як приготувати деруни з шинкою та сиром. Подавати їх краще зі сметаною чи будь-яким іншим соусом до смаку.
Деруни з сиром та шинкою
Інгредієнти:
- картопля — 600 г;
- сир (копчений, або будь-який інший на ваш смак) — 100 г;
- шинка — 100 г;
- одне яйце;
- петрушка та кріп;
- борошно — 2 ст. ложки;
- олія рослинна, сіль, перець чорний мелений.
Сир натріть на великій тертці. Можна взяти як копчений сир, так і будь-який інший на ваш смак. Можна також взяти сулугуні. Шинку наріжте дрібніше.
Картоплю очистить і натріть на тертці. Відіжміть від зайвої рідини. Можна також подрібнити картоплю у блендері. Або навпаки натерти картоплю на великій тертці, тоді текстура вийде цікавішою.
З'єднайте картоплю, сир та шинку. Додайте яйце і перемішайте.
Дрібно наріжте зелень. Додайте до картоплі та інших інгредієнтів. Вмішайте борошно, посоліть і поперчіть.
Розігрійте на сковороді олію. Викладайте деруни ложкою, формуючи невеликі оладки.
Смажте деруни на невеликому вогні до золотистого кольору, спочатку з одного боку, а потім з іншого по п'ять хвилин максимум.
Так само посмажте інші оладки, підливаючи масло на сковороду при потребі.
Деруни з сиром та шинкою готові. Подавайте гарячими зі сметаною або несолодким йогуртом.
Також ви можете приготувати найсмачніші деруни з помідорами та солодким перцем. А ще можна приготувати оригінальний панський дерун із м'ясом та грибами. Він не смажиться на сковороді, а запікається у духовці, так що начинка залишається соковитою та смачною.