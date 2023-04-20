З сиром та шинкою. Рецепт оригінальних дерунів

Це дуже апетитна та ситна страва.

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Картопляні оладки, або деруни з сиром та шинкою — це дуже смачна страва, яка легко та швидко готується із простих продуктів.

Готуються вони так само просто, як і звичайні деруни, але якщо до них додати інші інгредієнти, то вийде нова страва. Фокус розповість, як приготувати деруни з шинкою та сиром. Подавати їх краще зі сметаною чи будь-яким іншим соусом до смаку.

Деруни з сиром та шинкою

Інгредієнти:

картопля — 600 г;

сир (копчений, або будь-який інший на ваш смак) — 100 г;

шинка — 100 г;

одне яйце;

петрушка та кріп;

борошно — 2 ст. ложки;

олія рослинна, сіль, перець чорний мелений.

Сир натріть на великій тертці. Можна взяти як копчений сир, так і будь-який інший на ваш смак. Можна також взяти сулугуні. Шинку наріжте дрібніше.

Картоплю очистить і натріть на тертці. Відіжміть від зайвої рідини. Можна також подрібнити картоплю у блендері. Або навпаки натерти картоплю на великій тертці, тоді текстура вийде цікавішою.

З'єднайте картоплю, сир та шинку. Додайте яйце і перемішайте.

Дрібно наріжте зелень. Додайте до картоплі та інших інгредієнтів. Вмішайте борошно, посоліть і поперчіть.

Розігрійте на сковороді олію. Викладайте деруни ложкою, формуючи невеликі оладки.

Смажте деруни на невеликому вогні до золотистого кольору, спочатку з одного боку, а потім з іншого по п'ять хвилин максимум.

Так само посмажте інші оладки, підливаючи масло на сковороду при потребі.

Деруни з сиром та шинкою готові. Подавайте гарячими зі сметаною або несолодким йогуртом.

Також ви можете приготувати найсмачніші деруни з помідорами та солодким перцем. А ще можна приготувати оригінальний панський дерун із м'ясом та грибами. Він не смажиться на сковороді, а запікається у духовці, так що начинка залишається соковитою та смачною.